Ok al rediconto consuntivo di bilancio

Approvato, con i soli voti della maggioranza, il rendiconto consuntivo di bilancio a Ponte Buggianese. Il documento riporta un avanzo di amministrazione pari a 1.068.118,62 euro di cui 508.863,82 euro di parte vincolata. L’avanzo complessivo da destinare ad investimenti ammonta quindi ad 656.995,98 euro di cui 97.741,18 destinata agli investimenti con solite destinazioni da cui provengono le economie, di 48.235,17 euro per investimenti ed 511.019,63 di avanzo libero disponibile per il mantenimento degli equilibri di bilancio e per ulteriori investimenti. "L’Ente – fanno sapere dal Comune – da anni non effettua anticipazione di tesoreria e che ha chiuso con un risultato di amministrazione pari a 2.718.664,78 euro ed ha eseguito i pagamenti nel 2023 ampiamente nel rispetto dei parametri previsti dalla legge. Nelle prossime settimane ci sarà un ulteriore consiglio comunale ove saranno approvati gli ulteriori investimenti e si procederà all’applicazione dell’avanzo di amministrazione per finanziare i progetti".

Particolarmente soddisfatti l’assessore al bilancio Marco Biagini, il capogruppo Lorenzo Bartoli e il sindaco Nicola Tesi che ha detto: "Già a partire da oggi destineremo oltre 97.000 euro di parte vincolata per finanziare la progettazione esecutiva di due progetti di efficientamento energetico e adeguamento sismico, propedeutici alla partecipazione a bandi nazionali di prossima uscita".

AF