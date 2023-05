Odore di gas a scuola Evacuati tutti gli alunni

Paura ieri mattina alla scuola elementare di lamporecchio. Si è sentito un forto odore di gas e per due volte sono stati chiamati i vigili del fuoco per un sopralluogo. Ci sono sttai anche alcuni malori leggeri tra docenti e e alunni. Alla fine a scopo precauzionale è stato deciso di evacuare la scuola. I controlli sono proseguiti nel pomeriggio e e non è stato riscontrato niente di anomalo. Così alla fine l’amministrazione ha deciso per la riapertura del plesso che avverrà questa mattina. "La scuola primaria dell’istituto comprensivo "F. Berni" - ha spiegato il Comune in ina una nota – è stata chiusa ed evacuata in via prudenziale a seguito di un forte odore simile a quello del gas avvertito dagli insegnanti e dai bambini. Alcuni bambini e insegnanti hanno avvertito malessere che ha suggerito la chiusura della scuola così da garantire la sicurezza di tutti. Sul posto è intervenuto il personale medico che ha ritenuto di sottoporre alcuni alunni e collaboratori ad ulteriori accertamenti anche se non è stata rilevata una particolare sintomatologia.

È stato contemporaneamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per avviare le opportune verifiche, in seguito alle quali è stata esclusa la presenza di gas metano, monossido di carbonio e altre sostanze con elementi di tossicità". Anche il sindaco Alessio Torrigiani e l’assessore Daniele Tronci si sono recati alla scuola al fine di approfondire la situazione: "D’accordo con i Vigili del Fuoco e con gli uffici comunali - spiega il Sindaco - abbiamo ritenuto corretto adottare un’ordinanza urgente per la chiusura della scuola ed evacuare completamente l’edificio. Stiamo monitorando tutte le fasi insieme alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco in modo da comprendere le ragioni dell’accaduto". In serata è poi arrivato un secondo comunicato con il quale si spiega che "dagli accertamenti non è emerso nulla riconducibile al plesso" e che stamani "l’attività riprenderà regolarmente".