"Obiettivo migliorare la vivibilità di zone soggette a microcriminalità"

"Quando siamo arrivati abbiamo trovato fari spenti da vent’anni. Eppure la manutenzione e il potenziamento dell’illuminazione pubblica sono elemeniti essenziali per garantire la sicurezza in tutte le realtà". Il sindaco Claudio Del Rosso e l’assessore alla polizia municipale Marco Silvestri sottolineano i progetti dell’amministrazione già effettuati in questo campo e gli interventi portati a fondo. "Il faro del parco di via Cividale – spiegano – non funzionava più da almeno 15 anni e molti cittadini avevano dimenticato quale effetto potesse fare. Siamo intervenuti anche per potare i rami degli alberi che in vari punti della città tappavano i lampioni. Erano ormai cresciuti così tanto da oscurare queste fonti di luce, comunque funzionanti".

L’amministrazione comunale sta lavorando "alla pianificazione di un progetto organico e a lungo termine per la riorganizzazione dell’illuminazione pubblica, che coniugherà funzionalità ed estetica. Sono stato fatti interventi provvisori in piazza XX Settembre e via Garibaldi. Il Comune ha installato anche un faro provvisorio in via della Torretta, dietro il monumento ai caduti per la patria". Del Rosso e Silvestri ricordano che "l’intervento, motivato da ragioni di pubblica sicurezza, è il proseguimento di una serie di attività che mirano a migliorare la vivibilità di alcune aree della città, che per la loro conformazione si prestano a episodi di microcriminalità, soprattutto nelle ore notturne".

Il sindaco e l’assessore annunciano l’arrivo, a breve, di un nuovo assetto alla polizia municipale. "Entro la fine dell’anno – affermano Del Rosso e Silvestri – ne vogliamo assumere altri quattro o cinque". Il Comune punta anche a inserire piazza XX Settembre nella zona a traffico limitato. Per il via al provvedimento, occorre il nulla osta dal ministero, che l’amministrazione, dopo aver fatto richiesta, sta attendendo.

Da. B.