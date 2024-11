Nuovi poliziotti in città: le reazioni: "Impegno per la sicurezza continua"

Il mondo politico esulta da destra a sinistra per l’arrivo di sette agenti in prova al commissariato di Montecatini. L’aumento dell’organico della polizia di Stato, da oltre dieci anni, è uno dei principali temi del dibattito cittadino, davanti al ripetersi di vari fatti criminosi. La delusione per il mancato invio di rinforzi si è ripetuta diverse volte. Sembrava finita, invece no: questa volta il ministero degli Interni ha inviato sette giovani appena usciti dalla scuola per rimpolpare gli organici in città. Il primo a esprimere soddisfazione, ieri mattina, è stato il sindaco Claudio Del Rosso. "Questa è davvero una bella notizia – sottolinea – ringrazio il prefetto Licia Donatella Messina che, ancora una volta, ha dimostrato il suo grande amore e il suo grande impegno per il nostro territorio, così come desidero ringraziare il questore Marco Dalpiaz. Anche Antonio Rovito, segretario provinciale del sindacato della polizia di Stato Coisp, ha giocato un ruolo importante, sempre in prima linea. Da parte nostra, l’impegno per la sicurezza continua con l’assunzione di sei nuovi agenti della polizia municipale e l’ulteriore potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale nelle zone non ancora coperte".

Anche l’ex sindaco Giuseppe Bellandi è soddisfatto per il rafforzamento dell’organico del commissariato. La nuova sede di viale Adua, realizzata nell’edificio che una volta ospitava la vecchia casa di riposo, è stata voluta dalla sua amministrazione. Per la ristrutturazione il Comune ha investito un milione e 700mila euro. "Ringrazio il prefetto Vittorio Pisani – afferma Bellandi – capo della polizia di Stato e direttore del Dipartimento di pubblica sicurezza per questo aumento significativo di organico".

"Il Pd di Montecatini esprime grande soddisfazione per l’arrivo dei nuovi rinforzi alla polizia di Stato". A parlare è Moreno Mencarelli, segretario dei democratici. "Un ottimo risultato ottenuto dalle continue richieste dell’amministrazione Del Rosso fin dal suo insediamento ed anche grazie alla nuova caserma voluta fortemente dall’ex sindaco Bellandi diventata fondamentale per l’ospitalità dei nuovi agenti. Il prossimo passo in avanti che quest’amministrazione comunale dovrà fare, sarà quello di ampliare il corpo della polizia municipale che già adesso, in condizioni di un organico molto ristretto, svolge un buon servizio con grande senso di responsabilità e abnegazione".

Daniele Bernardini