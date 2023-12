Pescia, il traguardo delle nozze d’oro: 91 coppie festeggiano i 50 anni di matrimonio

Pescia, 9 dicembre 2023 – Festeggiate dall’amministrazione le coppie pesciatine che hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni di matrimonio. La cerimonia si è svolta in due mattinate, nella sala Blu del cinema Splendor, dove il sindaco Riccardo Franchi e la giunta hanno accolto le coppie, per celebrare assieme a loro un obiettivo davvero non facile.

Sono 91 le coppie che hanno voluto raccontare, con allegria e commozione, aneddoti e ricordi, dispensando consigli preziosi per stare insieme almeno mezzo secolo. "È stata un’iniziativa allegra e insieme molto commovente– dice Franchi – per la quale va il mio plauso soprattutto agli invitati, che con le storie dei loro matrimoni hanno voluto condividere con noi mezzo secolo di vicende della nostra comunità".

Hanno ricevuto il riconoscimento Umberto Adami e Maria Sestilia Pini, Marzia Ammazzini e Fabrizio Michelotti, Claudia Angeli e Floriano Verreschi, Ave Anzilotti e Ascanio Di Vita, Michele Baldino e Maria Giuseppina Castello, Gino Baronti e Anna Rossi, Fortunato Battista e Piera Marchini, Urbano Bellandi e Maria Incoronata Scinto, Loredana Bellandi e Domenico Cugliani, Roberto Belluomini ed Elvira Maffei, Mauro Bernardeschi e Anna Maria Sonnoli, Clara Biagi e Bruno Cavalsani, Renzo Bianchi e Manuela Faina, Milena Bianchi e Marcello Filippelli, Alpinice Boni e Orazio Lucaccini, Oreste Bonini e Leda Masini, Anna Maria Brunicardi e Renato Palmerini, Luana Bruschi e Alessandro Perondi, Paolo Caddeo e Laura D’Ulivo, Giuliano Cecchi e Angela Maria D’Andrea, Rinaldo Convalle e Franca Seghi, Sandra Josephine Cutts e Claudio Stefanelli, Franco Di Vita e Liliana Sisti, Sauro Disperati e Vergine Mainolfi, Lamberto Donatini e Renza Quiriconi, Fernanda Ercolini e Silvano Fantozzi, Vito Farina e Amelia Giusti, Renzo Fernandez e Anna Ponziani, Adriana Filippelli e Ivo Michelotti, Giovan Quirico Fontana e Fiorenza Magni, Maria Livia Frateschi e Mansueto Paolo Pagni, Giovanni Gentile e Maria Vittoria Pallini, Fabrizio Ghera e Clementina Menici, Maria Paola Ghilardi e Giovanni Salvadori, Anna Giraldi e Fausto Pucci, Ettore Innocenti e Valeria Verreschi, Patrizia Lupi e Paolo Panati, Lucia Marchi e Arturo Spicciani, Paolo Matera e Filomena Melillo, Alessandro Mencarini e Rosalia Rovai, Enrico Michelotti e Renza Rosi, Dino Pellicci e Mila Silvestri, Giampiero Spadoni e Renza Toci, Fernando Vezzani e Vania Vezzani.