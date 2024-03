Nozze d’oro. Date e orari delle cerimonie

Dopo un periodo in cui a causa del Covid-19 non è stato possibile celebrare l’anniversario dei 50 anni di matrimonio, riprendono il tradizionale appuntamento organizzato dal Comune di Montecatini Terme dedicato alle coppie che hanno raggiunto un traguardo così importante. Un momento di festa, di socializzazione e condivisione di esperienze di vita molto sentito e atteso dalle coppie che hanno vissuto e condiviso un importante percorso insieme. Sono in totale 302 le coppie che si sono unite in matrimonio tra il 1970 e il 1973, che in questi giorni hanno ricevuto la lettera di invito da parte del sindaco Luca Baroncini a partecipare all’evento, che si svolgerà nella sala consiliare del Municipio.

Vista la grande partecipazione, per motivi di capienza, la cerimonia sarà suddivisa in quattro appuntamenti che si terranno nei giorni ed orari di seguito indicati: venerdì 22 marzo alle ore 11.00 riservata ai coniugi che si sono sposati nel 1970, mercoledì 27 marzo alle ore 11.00 riservata ai coniugi che si sono sposati nel 1971, giovedì 28 marzo alle ore 11.00 riservata ai coniugi che si sono sposati nel 1972, venerdì 29 marzo alle ore 11.00 riservata ai coniugi che si sono sposati nel 1973. Ad ogni coppia verrà consegnato un piccolo omaggio, un attestato simbolico per celebrare un traguardo così prezioso!

Verrà inoltre realizzata una foto ricordo della cerimonia per ciascuna coppia, che potrà essere ritirata successivamente presso l’Urp all’ingresso del municipio o richiederne l’invio direttamente a casa. In caso di mancato ricevimento dell’invito, è possibile contattare il numero 0572.918249 dal lunedì al venerdì in orario 9-13.