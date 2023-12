Neve e luci, ora è Natale. Dopo il dramma maltempo l’atteso taglio del nastro

La città, alla fine, respira l’aria del Natale, dopo i numerosi danni causati dal maltempo. Trampolieri e street band hanno invaso piazza del Popolo, corso Roma e corso Matteotti, in un’atmosfera che ha coinvolto turisti e residenti. In attesa delle nevicate naturali, i fiocchi artificiali sono stati prodotti da alcuni macchinari sistemati davanti alla basilica di Santa Maria Assunta. Tutto è partito adesso, prima tra tutti la Baita di Babbo Natale al mercato coperto. La caduta di un grosso pino alle Terme La Salute, dove sono rimaste coinvolte sette persone, ha rischiato di compromettere l’appuntamento. La collaborazione tra l’organizzatore Paolo Grossi e l’amministrazione comunale ha consentito di individuare una nuova sede. Luca Baroncini, ieri pomeriggio, non ha nascosto una certa emozione mentre presentava la Città del Natale 2023, in piazza del Popolo.

"Complimenti di cuore a tutte le attrazioni presenti a Montecatini – ha esordito –. Sarà davvero un bel Natale: guardate quante luci, quanti colori e quanti giochi ci sono per i bambini. La nostra città è a misura di tutte le famiglie ed è molto gradita e apprezzata. Siamo qui in piazza del Popolo per inaugurare ufficialmente l’illuminazione. Purtroppo, la pioggia e il vento hanno causato in po’ di ritardi, ma alla fine ci siamo riusciti. Complimenti a tutti i privati che hanno investito a Montecatini, allestendo iniziative come la Baita di Babbo Natale, il tempio di Babbo Natale. Spero che il maltempo si plachi e lasci un po’ di spazio al sole e, perché no, anche alla neve, quella che non crea particolari problemi. Invito tutti a fare shopping nei nostri negozi, a consumare nei nostri bar e ristoranti, e a soggiornare nei nostri alberghi. Speriamo che il nuovo anno porti la fortuna che merita a questa comunità. Il Comune, soprattutto nei fine settimana, ha organizzato numerosi appuntamenti di intrattenimento". Il programma completo degli appuntamenti natalizi organizzati a Montecatini è consultabile sul sito www.xmasdreammontecatini.it.

Daniele Bernardini