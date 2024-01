Nella sua carriera nelle Fiamme gialle encomi e tante medaglie

Franco Arena, laureato in scienze giuridiche e in economia, nel 1979 si è arruolato nella guardia di finanza e, fino al 2020, ha prestato servizio al comando provinciale delle fiamme gialle a Lucca. Nel corso della sua carriera ha conseguito varie ricompense morali e decorazioni, tra le quali: tre encomi solenni, sei encomi semplici e sette elogi, la medaglia mauriziana per dieci lustri di carriera, la medaglia d’argento per merito di lungo comando e quella d’oro per anzianità di servizio. È stato insignito con l’onorificenza di cavaliere al merito della repubblica nel 2006 e di ufficiale nel 2016, nonché cavaliere dell’ordine al merito melitense e dell’ordine costantiniano di San Giorgio. Inoltre, ha contribuito all’organizzazione di un importante evento di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne e del fenomeno del femminicidio. Nel dicembre del 2022 è stato insignito dell’onoreficienza di commendatore dal prefetto di Lucca Francesco Esposito.