"Nella luce" passeggiata fra le erbe

Ultimo Teatro, associazione culturale con sede a Montecatini Terme, domenica 3 aprile proporrà lo spettacolo teatrale "Nella luce", passeggiata di contatto con le erbe, il territorio, il teatro, di e con Nina Ferretti e Cecilia Lattari, realizzata in collaborazione con Sgranar per Colli, Visit Buggiano e OrzoLuna. La partenza è alle 15.30 da Margine dei Ferri in via Colligiana a Colle di Buggiano su un percorso ad anello adatto anche ai bambini sopra i 7 anni. La distanza da coprire è di quattro chilometri. La durata è di due ore e mezza circa. Per informazioni, prenotazioni e costi (solo whatsapp) 392464681.

"E’ un progetto esperienziale e immersivo – spiegano gli organizzatori – sul riconoscimento visivo, tattile, olfattivo e sull’utilizzo delle erbe spontanee dei fiori e degli alberi, attraverso rituali, racconti, pratiche laboratoriali, performance e installazioni. Consigliamo un abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica o da trekking, una borraccia d’acqua, uno zaino pieno di ascolto e curiosità".

Il 6 aprile Ultimo Teatro proporrà "Paradosso", lezione-spettacolo alla scuola primaria De Amicis-Chini di Montecatini, all’interno del progetto "Transiti", finanziato dalla Regione per "GiovaniSì". L’8 aprile "Meeting di fumetto e antimafia" alla scuola Galilei di Pieve a Nievole, in collaborazione con Coordinamento Provinciale Libera Pistoia, Selva Coop, Gruppo Valdinievole, Centro OX, Ass. Grus-Grus, Genoa Comics Academy.