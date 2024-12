Natale a Monsummano Terme. Il programma degli eventi

Pioggia di regali a Monsummano per Natale e Befana. Per ’I doni del Natale’, il programma di animazione per le imminenti feste, quest’anno l’amministrazione di Monsummano ha organizzato una serie di appuntamenti insieme alle associazioni e comitati locali. In particolare, l’amministrazione De Caro "ha deciso di destinare il budget normalmente impiegato nella tipica giornata di intrattenimento natalizio – come fanno sapere dal Comune – ai due istituti comprensivi Caponnetto e Iozzelli per finanziare progetti e i comitati genitori regaleranno musica, attività e laboratori per ragazzi sia in piazza Giusti che in piazza Gentili". Tante le iniziative che nei vari fine settimana di dicembre saranno portate avanti dai dei comitati di quartiere di Cintolese e Bizzarrino, mentre la Proloco di Montevettolini come ogni anno organizzerà tombole e gara dei presepi. Tra le altre iniziativa sono previste la caccia al tesoro in giro per negozi, il flash mob dei babbi natale in bicicletta. Babbo Natale tornerà infine ad aprire il suo ufficio al Teatro Yves Montand e la Befana non mancherà di tornare a Monsummano.

In particolare le società Intercomunale Monsummano, F.C. Cintolese Calcio, Asd Bioacqua Le Case, Asd Città di Monsummano in collaborazione con il Comune hanno deciso di sostenere la Befana, nell’acquisto delle calze da regalare ai bambini il 6 gennaio 2025. Poi oggi alle 14,30 tra Fc Cintolese e Galcianese, sabato 7 dicembre alle 17 tra Bio Acque e Real Borgo Pittini e infine domenica 8 dicembre alle 14,30 allo Strulli tra Intercomunale e Real Cerretese.

Arianna Fisicaro