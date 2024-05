Nasce lo sportello di ascolto delle tre liste per il candidato Fanucci

I candidati delle liste a sostegno della candidatura a sindaco di Edoardo Fanucci hanno istituito uno sportello di ascolto rivolto a tutti i cittadini nella sede del comitato, in via Marruota 68. Sono state programmate una serie di giornate a porte aperte, tutti i venerdì pomeriggio, a partire da subito, fino alla chiusura della campagna elettorale, con una presenza organizzata dei candidati consiglieri.

"Un innovativo modo di vivere la sede – spiegano gli organizzatori nonché candidati al consiglio comunale – per raccogliere indicazioni, richieste e dare informazioni: un confronto aperto su tutti i temi che interessano la cittadinanza. Ma non solo, è anche un modo per mettere a disposizione le nostre professionalità ed esperienze alla cittadinanza. Intendiamo vivere questa avventura amministrativa come un servizio civico e intendiamo dimostrarlo con questa iniziativa". Oltre agli incontri in sede chiunque potrà inviare richieste, proposte o suggerimenti, scrivendo all’indirizzo mail [email protected].

Questo il calendario dello sportello. 10 maggio: dalle 14 alle 16 Andrea Bonvicini, imprenditore, dalle 15 per tutto il pomeriggio Renato Cipollini, ingegnere, consulente aziendale. 17 maggio: dalle 14.30 alle 16.30 Ida Velluzzi, docente e direttore amministrativo scuola superiore, esperta del settore scuola, e per tutto il pomeriggio Andrea Rastelli, laureato in scienze dello sport. 24 maggio: dalle 14 alle 16 Alice Porciani, organizzatrice di eventi, esperta di turismo e commercio, e dalle 16 alle 18 Andrea Fanucci, docente di matematica e tassista. 31 maggio: dalle 14 alle 16 Giada Desideri, psicologa e psicoterapeuta, dalle 15 Samuela Mancini, impiegata amministrativa settore tariffe e bilancio, esperta di gestione servizi ambientali, dipendente Alia.