Ucciso da malore a 53 anni. La scuola piange Lettieri

Lamporecchio, 11 maggio 2023 – La notizia della morte di Nicola Lettieri, avvenuta martedì nel tardo pomeriggio a causa di un malore mentre stava percorrendo il percorso salute, che si trova al confine dei comuni di Lamporecchio e Larciano, ha destato e suscitato tanta commozione nella comunità dove viveva. Un decesso tragico dovuto a un improvviso e micidiale malore che ha privato della vita Nicola Lettieri, di anni 53, sposato con Elvira e padre di due figli Nicolangelo e Vincenzo.

Una persona molto conosciuta ed apprezzata a Lamporecchio. Ci viveva da circa diciotto anni. Per motivi di lavoro, insieme alla famiglia si era trasferito in Toscana, dal suo paese d’origine che era San Felice a Cancello in provincia di Caserta. La moglie Elvira lavora, come maestra, alle scuole dell’infanzia a Mastromarco, mentre Nicola è stato collaboratore scolastico, prima alle scuole di Lamporecchio e di recente alle scuole di Larciano. Grazie al suo carattere, sempre gioviale, simpatico e pronto alla battuta si era bene integrato a Lamporecchio. Si faceva volere bene. Anche i ragazzi della scuola, dove lavorava come collaboratore scolastico, hanno un bellissimo ricordo di lui. In questi giorni era entusiasta e non lo nascondeva, della vittoria dello scudetto del Napoli. Era un super tifoso della formazione partenopea.

Aveva una grande passione per il calcio, che lo ha portato a diventare un dirigente della Lampo e negli ultimi anni era molto attivo, con il rione Cerbaia nell’organizzazione dell’annuale torneo de rioni di calcio. Da poco tempo aveva cambiato casa. Dalla frazione di Cerbaia era andato ad abitare nel centro di Lamporecchio, in via Martiri del Padule. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio che sono arrivati alla moglie Elvira ed ai figli: belle e piene d’affetto le parole per ricordarlo. La notizia della sua morte è arrivata anche al suo paese di origine e è stata riportata su siti dei giornali locali, a dimostrazione che Niccola era tanto apprezzato e conosciuto. Fino a giovedì sera la salma di Nicola Lettieri sarà esposta alla cappella del commiato di Larciano. Poi ci sarà il trasferimento fino al suo paese di origine che è San Felice a Cancello in provincia di Caserta, dove si terrà il funerale e la tumulazione.

Massimo Mancini