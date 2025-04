Morto a 76 anni a lavoro, la tragedia a Montecatini. La famiglia: “Travolti dal dolore”

Montecatini Terme, 11 aprile 2025 – La morte improvvisa di Massimo Mirabelli ha colpito la comunità di Livorno. Mirabelli era padre dell’assessore ai lavori pubblici Federico Mirabelli. “Mio padre ha sempre lavorato nel settore trasporti. Questa volta era stato assunto con un contratto di un mese. Continuava a fare qualcosa, nonostante avesse 76 anni, perché come in ogni famiglia ci sono tanti bisogni da soddisfare. Sono corso a Montecatini con mamma...siamo sconvolti...Una morte così improvvisa. – ci ha raccontato Federico Mirabelli – La magistratura ha disposto l’autopsia. Aspettiamo che sia eseguita per riaverlo con noi”.

Massimo Mirabelli era stato reclutato dalla ditta di trasporti Mibelli Luigi Marco, con sede all’Isola d’Elba, impegnata a consegnare e a ritirare la biancheria per gli alberghi anche a Montecatini per conto della lavanderia industriale Lavabianco, azienda con sede a Vaiano e una filiale stagionale a Livorno da cui proveniva il carico. Luigi Marco Mibelli, titolare della ditta di trasporti per cui lavorava Mirabelli, ha avvisato la famiglia. Massimo Mirabelli ha lasciato la moglie Patrizia Ceccardi e i due figli Federico e Francesca. C’è sgomento e commozione a Livorno per la tragedia che ha colpito la famiglia Mirabelli, molto conosciuta in città.

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha espresso “sgomento e dolore per questo lutto che riguarda da vicino Federico Mirabelli e la sua famiglia.Una notizia che ci ha lasciato senza parole. L’intera giunta è scossa, siamo vicini a Federico e a tutta la.sua famiglia”. Anche da parte nostra eprimiamo cordoglio e vicinanza all’assessore Federico Mirabelli, alla madre e alla sorella.

M.D.