Addio a Aldo Pazzaglia: generazioni di bambini salutano il loro pediatra

Montecatini Terme (Pistoia), 14 gennaio 2024 – La città dice addio al pediatra Aldo Pazzaglia, un medico straordinario che ha dedicato la vita alla cura di generazioni di bambini a Montecatini. Classe 1926, dopo la maturità classica al liceo Forteguerri di Pistoia e la specializzazione in pediatria all’università di Firenze, giovanissimo, intraprese la professione medica prodigandosi con eccezionale generosità e straordinaria tenacia alla cura di almeno tre generazioni di pazienti che amavano chiamarlo semplicemente "Il dottore".

Il suo impegno per il benessere del corpo e dell’anima ha lasciato un’impronta duratura nella comunità: le sue cure non si sono limitate alla medicina, ma hanno abbracciato la sfera emotiva e spirituale, dimostrando un amore autentico per i suoi pazienti. L’eredità di affetto che lascia dietro di sé è un segno tangibile della sua influenza positiva sulla vita di quanti l’hanno conosciuto. Alcune delle sue azioni, anche in campo artistico e culturale, hanno contribuito ad animare il tessuto socio-culturale della Valdinievole e il suo ricordo sarà conservato nelle storie delle famiglie che ha toccato con la gentilezza, competenza e dedizione. Tra gli insegnamenti che lascia, fondamentale l’importanza della famiglia.

La sua vita è stata un esempio di come il sostegno familiare possa essere cruciale per il benessere di ogni individuo. Il fatto che abbia condiviso questi interessi con la sua compagna di vita, Fina, scomparsa qualche anno fa, testimonia un legame profondo e la complicità speciale che hanno avuto nel corso della loro vita in comune. La dedizione ai suoi cinque figli e nove nipoti, la cura e l’amore reciproco sono valori che ha trasmesso non solo ai suoi pazienti, ma a tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di frequentarlo contribuendo così a creare una comunità più forte.

Il sindaco Luca Baroncini esprime il dispiacere di tutti i montecatinesi per la scomparsa di Aldo Pazzaglia. "A nome della città esprimo le condoglianze alla famiglia e a tutti i montecatinesi per la perdita di un grande concittadino e grandissimo medico e pediatra. Non esiste in tutta Montecatini un solo ’ex bambino’ che non sia stato curato da lui, e sempre con grande passione, competenza e professionalità. La città oggi piange un suo importante punto di riferimento". I volontari, le persone che svolgono attività socialmente utili, i soci, i benefattori, il direttivo e la presidente degli Angeli del bello "abbracciano affettuosamente l’amica e vicepresidente Paola Pazzaglia per la scomparsa dell’adorato padre, il dottor Aldo, e porgono sentite condoglianze alla famiglia Pazzaglia". I funerali dello stimatissimo pediatra saranno celebrati questa mattina alle 11 nella parrocchia di Sant’Antonio.