Montecatini, l’appello della Misericordia ai candidati: "Non trascurate le politiche sociali"

Montecatini Terme, 18 marzo 2024 – “Anziani da aiutare a spostarsi o fare attività fisica, emergenza abitativa e bambini con problemi da accompagnare a scuola: non possiamo svolgere questa attività nell’incertezza". La Misericordia di Montecatini rivolge un appello ai candidati sindaco, attraverso il presidente Lorenzano Traversari. "Non trascurate le politiche sociali nei vostri programmi – dice il responsabile della confraternita – Considerate attentamente l’importanza dei servizi forniti dalla Misericordia a favore dei più fragili. Siamo pronti a collaborare attivamente per trovare soluzioni che consentano di preservare il benessere e la dignità di tutti, in particolare quelli più fragili e bisognosi. La nostra associazione da anni è impegnata nel garantire servizi essenziali alla popolazione più fragile e bisognosa con accordi consolidati nel tempo".

Accordi che hanno consentito di fornire servizi vitali alla comunità, quali il centro anziani, la ginnastica dolce per anziani, Traversari ricorda che queste attività hanno consentito di affrontare situazioni come "l’accoglienza abitativa d’emergenza, il supporto alle persone con disabilità motorie (mute di letto) e il trasporto scolastico per gli alunni con bisogni educativi speciali (Bes). Il nostro appello è motivato da una profonda preoccupazione, in quanto, in passato tali convenzioni sono state temporaneamente sospese, creando molte difficoltà. Nonostante ciò, la Misericordia ha sempre fatto del suo meglio per assicurare la continuità dell’assistenza in ambito sociale, evitando che la parte più vulnerabile della cittadinanza si sentisse sola e abbandonata, facendosi carico in maniera esclusiva di tutti i costi di gestione".

Secondo il presidente dell’associazione "è importante sottolineare che la collaborazione del Comune è fondamentale per garantire un servizio capillare, che riesca a raggiungere il maggior numero di montecatinesi possibili. La Misericordia ad oggi, annualmente svolge più di 4.700 servizi di trasporto scolastico, più di 2.800 servizi di mute di letto, accoglie circa 50 persone all’interno del Centro Anziani , nove persone in emergenza abitativa e circa 90 persone all’interno della palestra adibita alla ginnastica dolce. Da sola, probabilmente, potrebbe non essere in grado di sostenere il peso di un eventuale ulteriore periodo di sospensione".

L’intervento della Misericordia sottolinea quanto sia complessa, ormai da molti anni, la situazione relativa al sociale in città e come le associazioni di volontariato, insieme al Comune, abbiano fatto fronte con grande impegno alla soluzione dei problemi. Ecco quindi che le convenzioni con l’amministrazione vanno ad assumere un valore fondamentale per dare le risposte più adeguate ai bisogni dei cittadini.