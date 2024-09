Montecatini, esame Pontremolese. C’è Monsummano-Larcianese

Terza giornata per il girone A di Promozione. Tutti in campo alle 15.30 per un’altra domenica di partite tiratissime. Dopo il ko nel recupero contro l’Urbino Taccola, il Valdinievole Montecatini domani è di nuovo in trasferta per affrontare un’altra avversaria importante come la Pontremolese. "Con l’Urbino Taccola eravamo riusciti a pareggiare – ha detto il tecnico Pellegrini –, poi errori difensivi ci hanno negato di tornare a casa con qualcosa in mano. Ora ci aspetta la capolista Pontremolese che ha vinto anche a Forte dei Marmi ed è una squadra organizzata per stare in alto. Non vogliamo perdere due partite di fila. Saremo senza Rinaldi". Per il Montecatini quindi domenica complicata, ma attenzione alle sorprese.

In programma c’è un confronto tutto interno alla Valdinievole. È quello fra Intercomunale Monsummano e Larcianese. Visto che i due paese sono limitrofi, sarà un vero e proprio derby, con antiche rivalità. Una partita che ha una ricca e blasonata tradizione, molta storia da raccontare, di due società della Valdinievole che hanno entrambe superato i cento anni di attività. Dopo due giornate di campionato la formazione di mister Cerasa ha appena un punto in classifica. L’obiettivo della Larcianese è quindi quello di centrare la prima vittoria in campionato. Nelle file del Monsummano giocano due ex, che hanno militato nella passata stagione nella Larcianese: sono il difensore Matteo Foresta e l’attaccante Andrea Guarisa. Tra i viola invece l’esterno Leonardo Antonelli la scorsa stagione ha vestito la casacca monsummanese. Il grande ex sarà comunque il neoallenatore amaranto Jacopo Fanucchi, che ha giocato due stagioni nella Larcianese ai tempi della Serie D. Mister Cerasa ha convocato l’intera rosa della squadra a sua disposizione, l’unico dubbio riguarda l’utilizzo o meno del difensore Lorenzo Vallesi, che fino ad ora è stato fuori per infortunio.

Trasferta anche per il Lampo Meridien, che viene dal brillante successo conquistato ai Giardinetti contro il Casalguidi. Affronta la formazione del Firenze Ovest, che in classifica ha tre punti, gli stessi del Lampo Meridien. Nell’ultima giornata di campionato la formazione fiorentina è stata sconfitta per 1-0 dal Marginone.

In casa invece la domenica del Casalguidi, più rilassato e sereno dopo l’ottima vittoria nel recupero contro il San Giuliano. Un 2-1 quello maturato mercoledì a Lamporecchio che ha rivitalizzato la banda di Benesperi, ora attesa a conferme sia dal punto di vista della crescita del gioco che della condizione atletica. Di fronte ci sarà il San Marco Avenza nello scenario del campo Brizzi di Margine Coperta.

