Monsummano: aumentano le tariffe per trasporto scolastico e attività estive

Fine anno, tempo di ritocchini alle tariffe. Così a Monsummano, per il pianeta scuola restano invariate le rette per la mensa scolastica e asilo nido mentre aumentano di oltre il 30% quelle per il trasporto scolastico e le attività estive sia per i bambini dai 3 ai 5 anni che per quelli dai 6 ai 14. La giunta De Caro ha recentemente approvato i nuovi costi e a deciso di introdurre per l’anno scolastico 2025/2026 per i servizi di mensa e pulmino la determinazione delle tariffe in base all’Isee, "senza necessità da parte delle famiglie – come si legge negli atti – di presentare all’ufficio pubblica istruzione una richiesta di esenzione o agevolazione, pertanto il bando annuo non sarà più effettuato".

Restano invariati per le famiglie i costi di iscrizione al servizio mensa e trasporto, pari ai consueti 15 euro così come resta confermato il costo di ogni singolo pasto pari a 5,32 euro iva compresa e il costo della retta dell’asilo nido che va in base all’Isee e alla scelta dell’orario di uscita dei bambini che varia in tre fasce: alle 13, alle 14 e alle 16. Per l’asilo nido la retta mensile partirà da 29 euro per coloro con Isee fino a 4000 euro e che vanno a riprendere i propri bimbi alle 13 fino a un massimo di 336, 40 euro per coloro con un Isee superiore a 8000 euro e che scelgono l’uscita pomeridiana delle 16. Coloro, dunque, che hanno un Isee fino a 4000 euro pagheranno solo il 10% del servizio, chi ha Isee da 4000 a 6000 euro pagherà il 60% del servizio, con l’Isee da 6000 a 8000 euro il 70% e con Isee superiore a 8000 euro il costo del servizio dovrà essere pagato per intero.

Ecco poi gli aumenti. In particolare per il servizio del pulmino la quota da pagare passerà da 188 euro a 250 euro per chi dovrà pagare la quota intera. Anche in questo caso, l’introduzione delle fasce di reddito vedrà diversi scaglioni di pagamento che andranno da 25 euro per chi ha Isee fino a 4000 euro, mentre chi supera gli 8000 euro di Isee dovrà pagare la quota intera aumentata da 188 a 250 euro. Aumentate anche le spese per le attività estive per i bambini, previste per il mese di luglio dalle 7,30 alle 13, che passano da 173 euro a 400 euro per il mese intero e da 93 a 215 euro per 15 giorni di servizio.

Arianna Fisicaro