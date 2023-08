Miss Montecatini, ecco le finaliste Una serata fra bellezza e sport Applausi a cantanti e danzatrici

Le Terme Tettuccio hanno ospitato la prima semifinale di Miss Montecatini. Passano il turno e vanno in finale Giorgia Maraviglia, Norah Mileti, Erika Lago, Greta Arabelli, Jurisa Leka, Giulia Bertuccelli, Vanessa Floarea, Erika Ianuario, Alessia Coscioni, Valeria Roncaccioli. Ha condotto la serata Irene Casartelli, Miss Toscana 2012, modella pistoiese con esperienze televisive a Uomini e Donne e Temptation Island.

Norah Mileti vince la fascia di Miss Eva Kant; Alessia Coscioni è la nuova Miss Gema Pallacanestro Montecatini e seguirà la squadra in tutte le partite casalinghe al Palaterme.

In questa quindicesima edizione la vincitrice sarà il nuovo volto delle campagne pubblicitarie di Gianni Gioielleria che ha punti vendita a Capannori e Montecatini. Presenti in giuria Rachela Kovaks di Link tutto per la connessione, Agne Vaiciute per Dermafusion e Mara di Montecatini Fiori (prossima apertura in città), Baldecchi a rappresentare l’amministrazione comunale, Serena Sestini Miss Montecatini 2019, Giacomo Gianni per Gianni Gioielleria, Kinga e Nico Parlanti.

In apertura di serata Rebecca Riccetti, Miss Montecatini 2022, ha raccontato il suo anno passato con la fascia. Ospite speciale Andy Bellotti, imitatore e trasformista, reduce da vari programmi Rai come Tali e Quali. Sul palco gli organizzatori del Torneo dei Rioni di Montecatini e la squadra Gema Montecatini accompagnata dal coach Marco Del Re e dal direttore sportivo Guido Meini. Esibizione dei giovani allievi del Centro Danza Artefact di Montecatini dirette da Melissa Monti che è anche la coreografa delle ragazze in concorso.

Di notevole effetto la performance di danza aerea dell’Ecole de danse di Larciano diretta da Virginia Carli. A volteggiare tra i lenzuoli le giovanissime sorelle Selmi, Giulia e Gaia di 9 e 12 anni, campionesse italiane per la propria categoria e Virginia Martelli, campionessa mondiale di tessuti e cerchio aereo. Spazio anche al giovane rapper montecatinese, Mois G, ragazzo di soli 16 anni, scrivendo da solo i propri singoli. Silvia D’Errico ha eseguito il vocalizzo del brano di Ennio Morricone C’era una volta il West. Riproposto l’angolo Social Window curato dalla sommelier Alessandra Meoni e Omar Monti. Con i loro microfoni hanno raccolto le impressione del pubblico. Foto Rosellini