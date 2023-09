Migranti in albergo, Pd all’attacco "Questa accoglienza genera caos"

Prosegue lo scontro e la polemica politica sul tema dei migranti a Montecatini. Dopo le parole del sindaco Luca Baroncini, ieri è arrivata la risposta e la presa di posizione del Pd cittadino. "Come avviene sistematicamente su tutte le questioni critiche, il sindaco Luca Baroncini dichiara non di avere poteri e di non avere colpe - ha detto il consigliere Dem, Ennio Rucco -. Sulla questione migranti mente amministrativamente alla città, in quanto i Comuni hanno poteri eccome. Il sindaco, se tale è davvero, ha sempre poteri".

Rucco ha proseguito nel suo intervento parlando dell’attività che i sindaci possono svolgere in tema di accoglienza, come quella di "attivare progetti, interamente finanziati dal ministero che sono in gradi di garantire progettualità, stabilità e possibilità di inclusione. Il Comune raggiunge le proprie quote di spettanza ed evita i centri di accoglienza straordinaria, che oggettivamente generano difficoltà se attivati negli hotel dei centri urbani delle città turistiche. Il problema è che quando si hanno alle spalle anni di vergognosa propaganda contro gli immigrati, diventa poi difficile spiegare ai cittadini come stanno le cose. E la realtà dice chiaramente che tutto questo sta avvenendo con Comune e governo formati dagli stessi personaggi che gridavano in piazza del Popolo ’tolleranza zero’ e ’padroni a casa nostra’. Questi signori si trovano oggi in palese difficoltà a giustificare l’aumento del 300% degli sbarchi e il fatto che stiano imponendo una accoglienza disordinata e caotica".

Rucco sottolinea che "la realtà dice anche chiaramente che gli inserimenti negli hotel sono iniziati con questa amministrazione, mentre in passato questo non accadeva perché c’era un lavoro diverso e costante e non letterine di circostanza. E l’unico atto formale adottato dal Comune è una delibera consiliare presentata dalle minoranze e votata all’unanimità per una accoglienza diffusa, qualificata e compatibile con gli interessi di chi deve essere accolto e di chi accoglie. Chi sta in Comune ha trascorso anni a fomentare l’opinione pubblica sul tema sicurezza e decoro. Siamo addirittura arrivati al paradosso di una amministrazione leghista che chiede a Paolo Del Debbio di non fare una trasmissione sugli immigrati in città".

E sul tema immigrati negli alberghi, altre trasmissioni televisive, che hanno letto le polemiche sollevate dal “Comitato Priorità: Sicurezza“, hanno iniziato a raccogliere informazioni sulla situazione di Montecatini, con la possibilità di fare servizi sullo scottante argomento.

Daniele Bernardini