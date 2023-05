Memorial Cristiano Benedetti Oggi si disputa la nona edizione

Oggi si correrà il Memorial Cristiano Benedetti, nona edizione, maratona non competitiva sui percorsi di 2, 6 e 10 chilometri, alla memoria del giovane chiesinese Cristiano Benedetti, promosso dalla famiglia, da tanti amici e dall’associazione Avventura Democratica grazie al supporto di volontari e aziende del territorio. Il ritrovo per le iscrizioni è alle ore 16, in piazza Vittorio Emanuele II, la quota d’iscrizione è di tre euro e la partenza è prevista per le 17. La manifestazione, fanno sapere gli organizzatori, si svolgerà anche in caso di maltempo, anche perchè il percorso è interamente su asfalto. Al termine della marcia, al parco Sandro Pertini sarà consegnato un pacco gara a tutti i partecipanti, il premio contenente materiale didattico per le classi più numerose e saranno estratti i biglietti vincenti della lotteria. Il ricavato della manifestazione, insieme a quello della lotteria, sarà devoluto in beneficenza ed il bilancio della manifestazione verrà pubblicato su www.avventurademocratica.it dove sono reperibili tutte le informazioni sulla manifestazione. Come nelle altre edizioni, ci sarà un maxi tabellone dove ci saranno i bilanci delle precedenti edizioni del memorial con specificato a chi e quanto è stato distribuito. Il memorial non si è mai interrotto, nemmeno negli anni della pandemia, quando si è svolto in forma virtuale. "L’edizione del 2022 - come ha scritto Giuseppe Benedetti, il padre di Cristiano, nel libro a lui dedicato, "Una dolce storia" - è stato veramente un successo, con oltre 400 iscritti partecipanti e 3.400 biglietti della lotteria venduti". E come ha detto il presidente di Avventura Democratica Marco Cortesi, durante la presentazione del libro, "C’è la volontà di farne un grande evento a livello regionale".

