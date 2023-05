Marco Furfaro: "Una boccata d’ossigeno per la città"

Uno dei primi a rallgrarsi per il successo di Riccardo Franchi è stato l’onorevole Marco Furfaro (foto): "Faccio le mie sentite congratulazioni a Riccardo Franchi nuovo sindaco di Pescia per la sua straordinaria vittoria al ballottaggio. I cittadini hanno fatto una scelta importante, hanno scelto la competenza e un programma in forte discontinuità con il passato. Sono sicuro che le idee e l’entusiasmo del nuovo sindaco e della sua squadra porteranno freschezza, serietà e una bella boccata d’ossigeno per i cittadini e le cittadine della comunità di Pescia, nonché per l’intera provincia". "Fino a tre settimane fa eravamo in pochissimi a pensare che il centrosinistra avrebbe vinto le elezioni a Pescia - ha detto il cosnigliere regionale Marco Niccolai e regista dell’operazione – partivamo dal 12% totalizzato nel 2018 che non ci aveva permesso neanche di andare al ballottaggio. Ha vinto la voglia di cambiare e il coraggio delle scelte, anche difficili. Se il Pd si rinnova profondamente può ritornare a vincere, Pescia lo dimostra". Per il segretario provinciale Galligani: Le affermazioni elettorali dei Sindaci Nicola Tesi e Riccardo Franchi testimoniano che il Partito Democratico della Provincia di Pistoia è radicato e in grado di esprimere amministratori capaci e proposte convincenti. Seppur in un contesto politico generale difficile questi dati ci incoraggiano ad andare avanti con il lavoro, a rafforzare l’ascolto delle persone".