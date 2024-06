Maraia il più votato della lista di Diolaiuti

Pieve a Nievole ha riconfermato con successo l’ex assessore all’istruzione Erminio Maraia che ha ottenuto 340 preferenze entrando di diritto in consiglio comunale come il più votato in assoluto con uno stacco dal secondo classificato di 141 voti. Di fatto, per la lista ’Progressisti e Democratici uniti per Pieve’ a sostegno della ricandidatura al terzo mandato di Gilda Diolaiuti ci dovrebbe essere un posto per tutti, perché su una lista di 12 nominativi, 8 andranno di diritto in assemblea e 4 saranno assessori. Un gioco ad asso pigliatutto quello del centrosinistra nei confronti del centrodestra, che vedrà in consiglio comunale Mario Suzzi, Alessandro Venturini che ha ottenuto 90 preferenze, David Baldi con 73 voti e Clarissa Nocentini con 68. Alla maggioranza invece andranno 8 poltrone in consiglio e nello specifico entreranno con certezza Erminio Maraia che ha ottenuto 340 preferenze, Nicoletta Baldi con 199, Lida Bettarini con 172, Simone Iacopini con 122, Giada Tuci con 120, Marco Mascagni con 108, Monica Birindelli con 87 preferenze e Abel Pellegrini con 85. "Sulla nomina degli assessori ci sto lavorando – ha detto Gilda Diolaiuti – ma per il momento è prematuro. Sicuramente fornirò la composizione della squadra di governo in tempi brevi". Qualora non fossero presi assessori esterni, si dovrebbero liberare 4 posti occupati al momento in consiglio e quindi la lista scalerebbe e entrerebbero in assemblea anche Chiara Cardelli con 82 preferenze, Claudio Mazzei con 67, Daniele Teci con 44 e Asia Spitaletto con 31.

AF