Manutenzione del mercato coperto: "Nuova centralità a questo spazio"

"La giunta comunale ha approvato un progetto che contempla un insieme di interventi conservativi, con lo scopo di ripristinare decoro e condizioni necessarie a una corretta conservazione del mercato coperto anche al fine di porre le basi per un suo più ampio utilizzo negli spazi all’aperto, al fine di dare nuova centralità a questi spazi e un segnale di attenzione al quartiere". Il vicesindaco Alessandro Sartoni, assessore ai lavori pubblici, annuncia un intervento per il recupero della struttura, ormai inutilizzata da tempo, se si è eccettua il mercato contadino della parte Sud. L’edificio è vincolato dalla Belle Arti, ed è stato necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza per approvare il progetto. "Trattandosi di interventi manutentivi - spiega Sartoni - al di là del ripristino degli elementi degradati, non si prevedono modifiche all’assetto attuale. La prima delibera che riguarda il mercato coperto risale al 1926, quando venne approvato un primo progetto di Luigi Righetti. Il via ai lavori, su un progetto diverso, firmato sempre da Righetti ma anche da Raffaello Brizzi, a cui questo intervento è dedicato a 140 anni dalla sua nascita, che posizionava il Mercato dove lo vediamo da sempre. Il mercato venne ufficialmente inaugurato il 28 ottobre 1931. A novantadue anni esatti dall’inaugurazione, rendiamo nota questa iniziativa che intende essere un primo passo per dare una nuova prospettiva all’ambiente".

Sartoni sottolinea che "l’intervento consiste nella sostituzione e nella riparazione dei dispositivi antivolatili, nella ripresa di tinteggiature e di piccole porzioni di intonaco e nella sostituzione dei corpi illuminanti. Nelle more della realizzazione di questi interventi, il sindaco Luca Baroncini e l’assessore alle attività produttive Alessandro Lumi apriranno una fase di dialogo per garantire un più ampio utilizzo della struttura. Su questo aspetto sarà avviato un confronto con le categorie economiche per sfruttare al meglio gli spazi esterni, sia con chi già li utilizza periodicamente, come il mercato della terra e degli agricoltori presenti due giorni a settimana, sia individuando possibili nuove forme di utilizzo quali mostre, mercati a tema, eventi di intrattenimento, mercatini dell’artigianato e in definitiva tutto quanto possa essere funzionale a ravvivare un’area che scelte politiche del passato e dinamiche commerciali in continua evoluzione hanno portato su un binario morto. Intendiamo contribuire al rilancio di questa zona e a dare un segnale di miglioramento visibile con attenziona alla tutela di una importante struttura pubblica".

Da.B.