"Lusso Gentile" La chiusura del tour sarà a Montecatini cercando la felicità

Lusso Gentile chiude il suo tour a Montecatini Terme con "La Ricerca della Felicità". Tante eccellenze del mondo dell’ospitalità locale e italiana alla scuola alberghiera di Montecatini Terme per portare ispirare, per far (ri)nascere una scintilla, per creare relazioni di valore: l’11 maggio 2023 torna Lusso Gentile a Montecatini Terme e lo fa con una giornata di eventi dedicata agli studenti della scuola alberghiera. Il tutto avverrà nel Salone Portoghesi delle Terme di Montecatini e, la sera, all’Istituto Martini di Montecatini Terme, la scuola alberghiera simbolo della Valdinievole che, ormai per la quarta volta, ospiterà un’iniziativa che tanto ha fatto parlare di sé negli ultimi 2 anni. Lusso Gentile On Tour L’iniziativa - nata dalla giovane mente di Gianluca Borgna, Direttore Generale del gruppo alberghiero Talassio Collection coadiuvato da Giampaolo Grossi, manager fiorentino con trascorsi in Starbucks e Prada - è partita senza troppi proclami nel 2021 proprio dalla scuola alberghiera di Montecatini Terme e da lì, piano piano, è diventato una sorta di trend nazionale tra grandi eventi, podcast e una divulgazione che ha coinvolto alcuni tra i più importanti manager italiani. La giornata. L’evento mattutino si svolgerà nello storico Salone Portoghesi delle Terme di Montecatini con l’obiettivo di portare ispirazione tra gli studenti attraverso professionisti gentili dell’ospitalità e grandi eccellenze locali. Si parlerà di operatività - sala, ristorazione, bar, management - ma anche di soft skills, di relazioni e di come poter coltivare al meglio l’amore per questo nobile mestiere. Ecco la lista degli esperti che si interfacceranno con gli studenti: Marcello Cicalò (CEO Bluserena Hotels&Resorts), Manuel Pranzo (HR Director Cannavacciuolo Group), Silvio Barbero (co-founder Slow Food), Alessandra De Paola (Responsabile Relazioni Pubbliche Terme Italia), Laura Massirio (Maitre Grand Hotel Alassio), Giovanni De Ambrosis (Executive Chef The Cocoon Collection), Donatella Lorato (Campus Leader European School of Economics), Francesca Torre Avallone (Talent & Culture Manager Grand Hotel Parker’s), Luigi Cremona e Lorenza Vitali (Giornalisti e Critici Enogastronomici), Francesco Cotza (Maitre AQUA Vineyard), Marianna Turco (tiktoker e Content Creator Lusso Gentile) e Lorenzo Ferrari (CEO SmarTalks e Content Creator Lusso Gentile, oltre che il founder del progetto Gianluca Borgna (Group General Manager Talassio Collection). Sarà proprio sul palco del meraviglioso Salone Portoghesi che gli ambassador del Lusso Gentile accoglieranno gli studenti con delle vere e proprie "rappresentazioni teatrali" del lavoro che andranno ad affrontare tra pochi mesi, rappresentando un mondo imperniato del sistema valoriate di Lusso Gentile Le Borse di Studio. Al termine del talk, verranno consegnate delle borse di studio agli studenti che si sono distinti nel Contest "A scuola di sogni", al quale gli studenti hanno partecipato online. La richiesta era quella di di sviluppare un vero e proprio progetto di accoglienza basato sull’utilizzo delle soft skills e della gentilezza, prendendo spunto da un famoso video di Will Guidara, il noto manager che ha fondato l’Eleven Madison di NYC. Gli studenti verranno premiati con un Master alla European School of Economics del valore di 7000 euro, un Master presso l’Accademia Italiana del Galateo, un’esperienza esclusiva nelle Tavole Accademiche dell’Università di Pollenzo - la patria di Slow Food ed altre bellissime opportunità, tra l’iniziativa "Emergente Sala" di Lorenza Vitali e Luigi Cremona a quelle messe a disposizione da Les Collectieneurs, il celebre brand di Alain Ducasse, oltre ad avere la possibilità di essere premiati con dei veri e propri contratti di lavoro. Si chiuderà con una Cena di Gala la rassegna di Lusso Gentile. La sera dell’11 maggio, all’Istituto Martini di Montecatini, la brigata di cucina guidata dallo chef Giovanni De Ambrosis (Executive Chef The Cocoon Collection) e quella di sala e bar guidate da Laura Massirio (Maitre Grand Hotel Alassio) e Francesco Cotza (Maitre AQUA Vineyard) prepareranno la bellissima cena di gala alla quale sono attese circa 70 persone. Una bellissima occasione per gli studenti per mettersi al lavoro con eccellenze del mondo della sala e della cucina in un ambiente dove il Lusso Gentile fa da protagonista. Le relazioni al centro "Considero la gentilezza un valore, il più nobile, e la caratteristica che fa sempre la differenza. Il lusso della gentilezza è ciò su cui ogni relazione dovrebbe basarsi. Crediamo che le aziende del lusso debbano, responsabilmente, farsi portatori di valore nelle scuole per rilanciare la passione per il mestiere più bello del mondo, quello per l’ospitalità.