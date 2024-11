Luminarie, in arrivo le modifiche. “Serve intervenire in alcune vie”

Montecatini Terme, 27 novembre 2024 – “Le luminarie natalizie a Montecatini possono essere migliorate per qualità e diffusione nelle vie. L’abbiamo detto al Comune, che si è impegnato a compiere tutti gli interventi possibili affinché questo accada”. Le dichiarazioni arrivano da Confcommercio, a margine di un incontro dedicato con l’assessore alle attività produttive, Marco Silvestri. Una delegazione locale dell’assicurazione di categoria è arrivata in municipio per fare il punto della situazione, dopo le polemiche, sollevate anche nel dibattito politico, emerse nei giorni scorsi. “Abbiamo rilevato – prosegue la nota di Confcommercio – alcune criticità che crediamo debbano essere gestite nel più breve tempo possibile. A oggi, alcune zone risultano più illuminate di altre e la nostra richiesta è quella di uniformare il più possibile la luminaria natalizia. Da parte del Comune, per le vie oggetto della sola illuminazione a bandiera, sono stati rappresentati problemi di natura tecnica e di autorizzazione. Per le vie meno illuminate, invece, l’amministrazione si è impegnata a compiere tutti gli interventi che saranno ritenuti possibili, da qui ai prossimi giorni”.

Confcommercio esprime ottimismo sulla possibilità di avviare fin dal prossimo anno una programmazione fatta con un certo anticipo in città. “L’incontro si è concluso con la promessa di organizzarci con largo anticipo per il prossimo Natale – conferma l’associazione di categoria - l’esperienza che abbiamo maturato nel corso degli anni potrà essere molto utile in termini di gestione di una dinamica estremamente importante per le imprese che rappresentiamo”. La scelta che ha fatto discutere di più, senza dubbio, è stata quella di utilizzare illuminazioni a bandiera lungo corso Roma, invece di utilizzare quelle a filo, utilizzando, con il permesso dei proprietari, i terrazzi degli uffici o delle abitazioni lungo la strada.

La vicenda delle luminarie è destinata a essere uno degli argomenti clou del prossimo consiglio comunale, in programma venerdì alle 14, nelle sale del municipio. L’esponente dell’opposizione ha appena presentato un’interrogazione sul tema. Fanucci chiede di conoscere “la legittimità degli allestimenti, anche in relazione alle pronunce della Corte di Cassazione, la presenza di verifiche preliminari, analisti statiche, ricerche, collaudi e approfondimenti a cura dei dirigenti, dei responsabili, degli uffici responsabili, e la valutazione delle responsabilità in caso di caduta dei pali della pubblica illuminazione”.

Da. B.