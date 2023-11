"Lucilla show" al Teatro Verdi. Appuntamento per i più piccoli con l’educatrice star di YouTube

Un sabato per famiglie al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Dalle 16, infatti, salirà sul palco "Lucilla viene dal sole portando raggi di felicità per giocare e cantare con i bambini". Un appuntamento dedicato ai più piccoli, con Lucilla, la educatrice, star di Youtube, idolo dei bimbi. Per lei, oltre trecento milioni di visualizzazioni in meno di due anni, amatissima dai giovanissimi e dai loro genitori. Giunge sul prestigioso palcoscenico termale con uno spettacolo che si annuncia divertente, coinvolgente e interattivo, pensato per stupire gli infanti e portare allegria a tutta la famiglia, con canzoni, coreografie da ballare con il pubblico e tante sorprese. "Lucilla show" è una rappresentazione ricreativa e al contempo educativa, che si basa sui concetti base del primo apprendimento come numeri, lettere e suoni grazie all’esperienza di questo personaggio tenuto misterioso da lei stessa e dal suo entourage. Non è stato possibile, infatti, sapere nulla di lei: né l’età né la provenienza, ad esempio. Niente di niente sulla persona. "Raccontiamo il ruolo, non la donna", ci hanno sapere dal suo staff. E Lucilla si è adeguata. Dalla parlata parrebbe d’origine settentrionale… Silenzio. "Lucilla… dal sole… ha centinaia di anni".

Da che cosa scaturisce l’amore per l’infanzia?

"Da sempre sono affascinata dall’universo infantile, fonte d’ispirazione per la mia musica, i miei testi".

Potremmo, allora, definirlo un musical per i bimbi.

"Sì, la definizione è giusta. È uno spettacolo pensato per far divertire i bimbi, per cantare tutti assieme testi che possono essere miei, di altri autori o rivisitati. Ma non solo: ci sarà spazio per il gioco e una parte sarà recitata".

Che cosa dobbiamo attenderci per quest’appuntamento al Verdi?

"Teatro grande, magia ancora più grande. Non vedo l’ora di ballare e far ballare, cantare e far cantare con il mio corpo di ballo. Uno spettacolo interattivo, coloratissimo".

Come nasce Lucilla star di Youtube?

"Un gran lavoro di squadra, pensato e realizzato al meglio. Tanto impegno; la fortuna c’entra poco. Sono molto contenta del seguito che ho".

Progetti futuri? Ancora con i bimbi al centro?

"Lucilla è legata ai bambini. Continuerò a fare musica, proseguirò a creare giochi nuovi. Arrivo dal mio tour di Halloween, che ha portato soddisfazione ai piccoli e alle loro famiglie". Allora, si alzi il sipario. "Ci sarà tanta emozione, anche tensione inizialmente. Che si scioglierà subito. Sono carica d’energia. E spesso, se i bimbi sono contenti, i genitori addirittura entusiasti".

Gianluca Barni