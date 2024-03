Lotta alla droga, il protocollo fra Gruppo Valdinievole e Comune

Il Gruppo Valdinievole è pronto a sottoscrivere un protocollo con il Comune per dare vita a un ufficio, all’interno della struttura dei servizi sociali dell’amministrazione, dove prestare assistenza e fornire informazioni, anche attraverso un numero dedicato, alle famiglie e ai giovani che hanno problemi legati alla tossicodipendenza. Un progetto senza dubbio ambizioso che l’associazione, attiva da oltre trent’anni e tra le prime in Italia a rilevare un immobile confiscato alla criminalità, a Macchino, poi adibito una comunità di recupero. Nella sala del consiglio comunale, ieri mattina, si è tenuta una cerimonia dove, oltre al sindaco Luca Baroncini e all’assessore ai servizi sociali Federica Rastelli, ha preso parte anche Giovanni Moschini, fondatore del Gruppo Valdinievole. Tra il pubblico c’erano decine di persone tra i ragazzi della comunità, i famigliari e le numerose persone che sostengono questa importante opera per la lotta alla tossicodipendenza. E proprio lui ha ricevuto un riconoscimento da parte del Comune "per l’impegno quotidiano nella lotta alla droga, il recupero e il reinserimento dei ragazzi nella società". Con la stessa motivazione sono state consegnate pergamene anche a Riccardo Aiello, attuale presidente del Gruppo Valdinievole, e ad Andrea Quaranta, operatore dell’associazione. Il Gruppo Valdinievole sarà presto protagonista di un’importante iniziativa in Senato a Roma. Nel frattempo sta prendendo corpo il rapporto di collaborazione più stretta con il Comune, destinato a diventare un modello per tutte le amministrazioni sopra i 15mila abitanti, come hanno sottolineato Baroncini e Rastelli. All’iniziativa erano presenti anche il consigliere regionale Alessandro Capecchi e il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. Giovanni Moschini ha lodato l’importanza di mantenere una certa costanza nella vita, sollevando critiche verso candidati che vanno da destra a sinistra.