Lo sport per l’inclusione giovanile. Tutti i ragazzi giocano in carrozzina

Giovedì prossimo, 6 marzo, a scuola di inclusione con l’International Inner-Wheel Pistoia Montecatini Terme. Sta riscuotendo un notevole successo, di presenze e gradimento, il service attuato, dalla Valdinievole a Pistoia, dal club delle consorti (e non solo) del Rotary Club, presieduto da Mary Bekele Burru. Il service, interamente finanziato dal club, propone come tema l’inclusione giovanile: è realizzato mediante lo strumento universale dello sport e proseguirà al Sismondi Pacinotti giovedì 6 e 13 marzo, con orario 9-12, e all’Istituto Einaudi nelle date di martedì 18 marzo, mercoledì 30 aprile e giovedì 15 maggio, dalle 8 alle 12. Il programma delle lezioni consiste nell’organizzare incontri sportivi, nelle ore dedicate alle scienze motorie, tra i giovani diversamente abili dell’associazione e gli allievi delle scuole: tutti giocheranno in carrozzina, alla pari. I ragazzi normodotati impareranno a vedere la disabilità non come una barriera, bensì come una dote alternativa.