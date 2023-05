Lista Grassotti per Brizzi "Alcuni punti condivisi"

La lista civica di Antonio Grassotti sostiene al ballottaggio la candidatura di Vittoriano Brizzi. Lo si legge in una nota firmata dalla capolista di "Fiducia in Grassotti", Annalena Gliori che oltre a spiegare: "Condividiamo diversi punti programmatici per il futuro di Pescia", invita anche le forze di centrodestra che appoggiavano Grassotti a "fare analogo appello ai propri elettori", "in modo da evitare che la città venga consegnato ad una forza politica che, occupando ormai da decenni il potere a livello regionale, da Firenze continui scientemente a far regredire, come ormai fa da decenni, Pescia ed il suo territorio, bloccandone lo sviluppo ed ostacolandone ogni iniziativa". "Il voto è un diritto ma anche un dovere, espletarlo contribuisce concretamente alla vita democratica della nostra comunità.

"In vista del ballottaggio del 28 e del 29 maggio prossimi- spiega Annalena Gliori – tra i due candidati a sindaco Riccardo Franchi e Vittoriano Brizzi, la Lista Civica “Fiducia” che, insieme agli altri partiti del centrodestra, ha appoggiato al primo turno il candidato a sindaco Antonio Grassotti, fa appello all’intera popolazione pesciatina ad andare al voto e scegliere tra i due candidati quello più vicino alle proprie convinzioni, onde evitare che il prossimo sindaco sia eletto da una minoranza dei cittadini.Il voto è un diritto ma anche un dovere espletarlo contribuisce concretamente alla vita democratica della nostra comunità.Sulla base di questa convinzione i candidati della Lista Civica “Fiducia”, pur consapevoli delle profonde differenze programmatiche tra il proprio schieramento e quello che ha appoggiato al primo turno Vittoriano Brizzi, invitano i propri elettori a sostenere al ballottaggio quest’ultimo, in modo da garantire un minimo di continuità ad alcuni progetti già avviati e che potranno essere rapidamente realizzati, tra questi i lavori relativi al Mefit. La vittoria della coalizione di Vittoriano Brizzi è certamente, allo stato delle cose, la soluzione migliore che impedirebbe la consegna del Comune di Pescia ad un partito, il Pd, responsabile principale, nelle sue varie declinazioni lessicali, del degrado di molte realtà una volta eccellenze della Valdinievole. Una per tutte l’ospedale, ridotto ormai a poco più di un pronto soccorso, con personale eccellente ma messo continuamente sotto stress perché ampiamente sotto organico. La difesa dell’Ospedale con il ripristino del “punto nascite”, la difesa del Polo Scolastico ed in particolare del “Lorenzini”, la soluzione del problema Mefit, il rilancio turistico dell’intero territorio pesciatino (Collodi, Svizzera Pesciatina, Musei e chiese cittadine), lo sviluppo dell’area ex-Del Magro, la soluzione del problema Tari per i florovivaisti, sono alcuni dei propri punti programmatici che la Lista Civica “Fiducia” ha posto in particolare all’attenzione del candidato Vittoriano Brizzi, che li ha condivisi e si è impegnato a realizzarli".