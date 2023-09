L’evento per gli studenti. ABCircus porta a scuola teatro, circo e musica

Un mese dopo la serata finale del Senza Fili – Pinocchio Street Festival, le associazioni Senza Fili APS e TerzoTempo, in collaborazione con scuole di ogni ordine e grado della provincia, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e il patrocinio delle amministrazioni comunali coinvolte, danno vita ad ABCircus – Pinocchio School Festival, rassegna dedicata alla arti performative, rivolta agli studenti pistoiesi. Lunedì pomeriggio, in contemporanea in sette comuni della provincia, sono in programma gli spettacoli, tutti a ingresso libero: eventi di altissimo livello, perché "sia la Scuola che il Teatro raccontano la vita - spiega il direttore artistico Alessio Michelotti - e possono insegnarci a viverla nel modo giusto, purché entrambi siano della migliore qualità".

L’evento coinvolge una popolazione studentesca di quasi 10.000 studenti, e si terrà sia all’interno dei plessi scolastici che in spazi pubblici. Le scuole che hanno aderito sono l’Istituto Professionale Luigi Einaudi e il Liceo Scientifico Amedeo di Savoia di Pistoia, il Liceo Carlo Lorenzini, l’Istituto Tecnico Agrario Dionisio Anzilotti, l’Istituto Tecnico Marchi-Forti e l’I.S.I.S. Sismondi-Pacinotti di Pescia, l’Istituto Omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese e gli istituti comprensivi Bonaccorso da Montemagno di Quarrata, Bartolomeo Sestini di Agliana e Antonino Caponnetto di Monsummano. Un’opportunità, per gli studenti, di vivere un evento di teatro, circo e musica, "a sottolineare che la scuola, che pure impegna e affatica, deve essere anche luogo di incontro, di condivisione, di amicizia e di gioia", afferma Ezio Menchi, consigliere della Fondazione CARIPT.

Città capofila sarà Pescia, e sarà il Teatro Pacini a ospitare uno spettacolo acclamato in tutta Europa: The Black Blues Brothers è un tributo al film di John Landis in formato Teatro Acrobatico, con la partecipazione di cinque saltatori kenyoti e la regia di Alessandro Serena. In programma anche il ritorno in Toscana del quartetto di mimi ucraini DekRu, nell’aula magna del Liceo Scientifico Savoia, mentre gli Jashgawronsky Brothers saranno al professionale Einaudi, e per gli istituti comprensivi si esibiranno Circo Improvviso, Carpa Diem, Teatro nelle Foglie e RedOneDuo. Il progetto gode del patrocinio dei Comuni di Agliana, Quarrata, San Marcello.

Emanuele Cutsodontis