Nella Valdinievole rinasce Legambiente

Massa e Cozzile (Pistoia), 10 marzo 2025 – Legambiente Valdinievole rinasce. E’ in programma sabato 15 marzo, alle 17, al circolo Arci di Margine Coperta, a Massa e Cozzile un incontro per ricostituire il gruppo ambientale, dove interverranno anche Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana, e Antonio Sessa, presidente di Legambiente Pistoia, insieme al gruppo di attivisti che ha promosso la riunione.

“Il circolo dell’associazione che ha per lungo tempo operato nella zona - dice Legambiente - ha ricoperto un ruolo importante per la salvaguardia del territorio, pur in un contesto difficile e a fronte di politiche pubbliche territoriali invasive. Ha seguito questioni ambientali cruciali, relative alla tutela del paesaggio, della zona umida del Padule di Fucecchio, e della sentieristica. Ha provato a contrastare le politiche urbanistiche che hanno alimentato l’espansione urbana e ha realizzato iniziative di promozione della cultura ambientalista anche in collaborazione con le scuole”. Dopo la chiusura del circolo, avvenuta lo scorso anno in seguito alla scomparsa di Maurizio Del Ministro, per l’associazione “è apparso evidente il vuoto venuto a prodursi, anche perché in Valdinievole non ci sono altre organizzazioni attive su queste tematiche.

Un nuovo gruppo di attivisti si è perciò proposto di ricostituire una forma di presenza di Legambiente nella nostra valle per riprendere un percorso d’impegno importante”. L’assemblea convocata il 15 marzo ha lo scopo di verificare la concretezza di questa possibilità e mobilitare tutti coloro che sono interessati all’impegno ambientale sui temi storici e altre questioni essenziali che si sono poste in questi ultimi tempi. Tra questi, ci sono le infrastrutture viarie e ferroviarie, la mobilità sostenibile, il degrado dei paesaggi della pianura e della collina, la tutela delle acque e dell’aria, la qualità della vita anche sotto l’aspetto della salute.

