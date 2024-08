Le voci dei residenti: "Noi cittadini di Serie B. Qui c’è troppa incuria"

Erbacce alte, cartelli quasi invisibili, buche e un senso unico alternato divenuto ormai l’incubo di residenti e turisti. Questo è lo scenario quotidiano della strada provinciale 633, la cosiddetta Mammianese. Una strada di competenza provinciale ("e si vede!" ironizzano i residenti), da sempre piuttosto trafficata, specialmente in questi giorni di caldo record, con migliaia di automobilisti e motociclisti a caccia di refrigerio in collina. "Lo stato di abbandono di questa strada è più che evidente – puntualizza Giuseppe Romano, vicepresidente della Pro-loco di Montecatini Alto –. L’elemento che più provoca disagio è il restringimento di carreggiata con senso unico alternato poco a nord di Vico. Residenti e i turisti non solo viaggiano su una strada disastrata e pericolOsa, ma devono anche perdere tempo ulteriormente con il senso unico alternato".

Lo stesso disagio e condiviso dai residenti delle zone collinari, specialmente quelle tra Montecatini Alto e Marliana. "Siamo stupiti dall’incuria di questo tratto – raccontano –, ci sentiamo cittadini di serie B. Siamo pronti a raccogliere le firme per chiedere alla Provincia un intervento risolutivo". Francesco Storai