Le tre liste per De Caro. Due civiche e quella del Pd. Obiettivo secondo mandato

Gran gralà a teatro, come da tradizione, giovedì sera per la presentazione delle liste dei candidati che sosterranno il secondo mandato del sindaco uscente Simona De Caro. Il primo cittadino si presenterà con 3 liste, di cui 2 civiche e il Pd nel quale troviamo molte riconferme. I candidati del partito democratico sono infatti Antonella Cipollini, Lisa Biagini, Enrico Bardelli, Silvia D’Angelo, Alberto Bruzzani, Roberta D’Oto, Arcangelo Crisci, Alessandra Goti, Michele Gurgone, Giulia Guidara, Clara Monti, Simone Scatolini, Ilaria Prati, Elena Raimondi, Maurizio Venier, Andrea Mariotti.

Insieme al Pd sono stati presentati anche i candidati della lista ’Simona De Caro sindaco di tutti’, dove vi è la componente di Italia Viva rappresentata da alcuni nomi, primo fra tutti Libero Roviezzo, che si riconferma candidato insieme a Monica Marraccini Mori, Giovanna Perone a cui si aggiunge la clamorosa entrata in scena del mareciallo in servizio Gianfranco Piombino e poi ancora altri nomi noti e meno noti come Clarissa Maccioni, Paolo Papini, Angela Francini in Baronti, Christian Giovannelli, Venilde Sorrentino, Alessio Giusfredi, Francesca Soldati, Lorenzo Di Fini, Alessia Pirrone in Di Pasquale, Andrea Baldi, Salvatore Provenzano, Ervis Gramshi.

Nella terza lista ’Insieme per De Caro sindaco’ si presentano come candidati al consiglio Anna Avino, Alex Catolfi, Clarissa Petillo, Marco Costanzo, Domenico Pennacchio, Mihaela Iovita, Michele Sabino Pepe, Ornella Alfia Scarlata, Gianmarco Romani, Luca Santiloni, Cinzia Bechini, Luca Risaliti, Sergio Sapuppo, Alessandro Zuti.

Arianna Fisicaro