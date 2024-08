Le risposte all’interrogazione: "Gli ex amministratori sapevano"

"Leggiamo sulla stampa locale delle iniziative dell’ex sindaco e dell’ex vicesindaco, e altri, che interrogano l’attuale giunta circa una perizia di diversi mesi orsono. Sul punto però ravvisiamo che i proponenti hanno qualche dimenticanza temporale che ci preme puntualizzare". Il Centro Nuoto Montecatini risponde così all’interrogazione presentata dal centrodestra dell’ex sindaco Luca Baroncini e del suo vice Alessandro Sartoni "Nel 2015 – dice la cooperativa – lo studio Lucchesi-Zambonini formulò delle prescrizioni che rimasero sepolte negli uffici e mai ci furono notificate. Vennero fuori giacché un organo ispettivo ordinò delle messe in sicurezza e prescrizioni varie. Il Centro Nuoto, pur non ritenendo contrattualmente di propria pertinenza tali opere, le effettuò. Strano che l’amministrazione non lo ricordi, anche perché ebbe copia della documentazione".

Secondo il Centro Nuoto, "ancora più strano è che chi ora interroga non ricordi che l’amministrazione era stata destinataria di una pec da parte nostra molto dettagliata, il 24 febbraio 2022, numero di protocollo 0009523, in cui si puntualizzava più di qualcosa sull’argomento che anima gli interroganti sulla struttura".

La cooperativa ipotizza che "nel 2016 magari gli interroganti non erano presenti in qualità di diretti interessati, ma nel 2022 potevano anche rispondere o chi per loro. E invece no . Ma perché se c’era qualcosa di così urgente aspettare mesi e ora interrogare. Non potevano fare ciò che dovevano e che in parte sapevano perché già più volte stimolati?". Il Centro Nuoto chiede "perché mettere delle lampade con fondi del Pnrr dentro una struttura che ora li preoccupa così tanto al punto da volerla chiusa e perché mettere dei pannelli fotovoltaici sul tetto di una piscina che poi si dichiara di non avere nel patrimonio dell’ente ? Misteri della fede".

Da. B.