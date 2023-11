Le polemiche sotto l’albero: "Il calendario di Natale?. C’è ed è ricco di eventi"

"Sarà un Natale ricco di eventi che coinvolgeranno l’intero comune con spettacoli nelle strade e nel borgo di Montecatini Alto". La giunta, proprio nel giorno in cui gli albergatori hanno lamentato preoccupazioni per i ritardi, ha approvato la delibera relativa agli appuntamenti per le prossime festività. L’amministrazione annuncia che il programma "partirà il 2 dicembre e per tutto il mese, nei pomeriggi di sabato, domenica e festivi, in piazza del Popolo e lungo le principali vie cittadine, si snoderà uno spettacolo itinerante di giocolieri, parate in costume, musica e concerti per divertire i bambini e stupire gli adulti".

Gli appuntamenti previsti sono il Piano Sky, magia di un pianoforte sospeso tra le nuvole a tre metri di altezza, Circotà, parata suggestiva con costumi luminosi, Les Montgolfières, parata di due trampolieri vestiti con grandiosi costumi da mongolfiera e illuminati, la Marching Band, composta dai sei ai dodici elementi, che animerà le vie del corso a suon di musica, e Magica nevicata, grande spettacolo di neve artificiale in piazza del Popolo per immergersi nell’atmosfera serena e magica del Natale.

Questi sono solo alcuni degli spettacoli in programma, ma tante e tante altre sorprese sono previste in contemporanea. Il Comune aggiunge che "non mancheranno i canti Gospel e i concerti di altro genere, come quello che prevede una cover delle canzoni natalizie di Micheal Bublè oppure di una banda musicale, la Lakeville High School Band, composta da circa 110 elementi, appartenenti a una scuola superiore americana, che si esibirà con una parata, nel pomeriggio del 29 dicembre dalle 18 alle 19, marciando dalle Terme Tettuccio fino a piazza del Popolo, dove intratterrà il pubblico".

La giunta sottolinea che sono "scontate le luminarie natalizie che tanto sono piaciute lo scorso anno. Addobberanno le principali strade cittadine, della Nievole e di Montecatini Alto. Al Castello, sempre sabato domenica e festivi, si svolgeranno tante altre iniziative che coinvolgeranno tutti i presenti, in particolare i bambini che saranno già accolti da personaggi natalizi all’arrivo alla funicolare, aperta per l’occasione. In piazza Giusti e zone limitrofe ci saranno una serie di laboratori e animazioni sia all’aperto che, in caso di maltempo, al chiuso negli spazi del Parlascio appositamente addobbato per il Natale. Sono previsti ancora cori Gospel, punti selfie, nevicate, zampognari, il Natale Jazz e, soprattutto, i cori con canzoni di Natale ai quali potranno partecipare tutti i bambini presenti, creando così quell’atmosfera che, almeno per qualche ora, potrà donare un po’ di serenità immergendosi in un mondo fantastico".

La giunta ha voluto, "attraverso alcune agevolazioni, anche dare la massima collaborazione alle iniziative che i privati hanno messo in campo. Infatti anche quest’anno saranno presenti il luna park nella zona delle Terme Torretta, la pista di pattinaggio sul ghiaccio nella piazzola davanti il municipio, e il Trenino natalizio che accompagnerà i visitatori nei vari punti di attrazione". Il Comune ricorda che tutte le attrazioni sono a ingresso libero, mentre sarà possibile visitare la mostra di Galileo Chini al Moca e usufruire di un ricco programma di visite guidate in città.

Da.B.