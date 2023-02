Il luogo del cuore di David Del Carlo è la Valdinievole: ""Per lavoro e per piacere personale viaggio molto, ma le mie radici restano saldamente ancorate al territorio. Nel prossimo futuro ho intenzione di sperimentare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella didattica e di esplorare le potenzialità educative del metaverso, due ambiti che rappresentano, a mio parere, le nuove frontiere della scuola del XXI secolo, insieme alla realtà virtuale. Ho già iniziato, invece, a proporre nelle scuole un nuovo corso di formazione in presenza che, sulla base del Piano Scuola 4.0, vuole illustrare come progettare, organizzare e utilizzare gli spazi della scuola del futuro per fare didattica in ambienti innovativi"". Il suo amore per il latino e le materie letterarie lo spinge a utilizzare supporti e metodi digitali per coinvolgere, appassionare e far crescere i suoi alunni.