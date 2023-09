Le foto più belle di Pescia: Invasion Photo Tours premia i vincitori

Ha riscosso il gradimento dei numerosissimi visitatori che hanno affollato piazza del Grano, la nuova iniziativa proposta dall’associazione culturale MaMò e Clarte, "Invasion Photo Tours". Le 108 fotografie realizzate dai 27 fotografi amatoriali in concorso nelle 54 attività commerciali e artigianali pesciatine che hanno dato la loro adesione sono state ammirate dai molti che si sono presentati in piazza. Alla fine, la giuria tecnica preseduta dal pittore iperrealista Rocco Normanno e composta da Claudio Minghi, Alfredo Martinelli e Paolo Tredici hanno selezionato le tre immagini vincitrici; il primo premio è andato ad Alessio Bonaccorsi, con lo scatto fatto all’azienda Anzilotti Natale e figli, secondo posto per Paolo Salvadorini, con una foto scattata all’azienda Dino Bianchi, terzo per Gabriele Laffi, con l’immagine di Intrecci d’arte. Anche i visitatori della mostra allestita in piazza hanno assegnato un premio: se lo è aggiudicato Francesco Tardiola, con uno scatto ripreso alla Locanda sotto i portici. "Ho ideato questa mostra chiedendo l’adesione di fotografi e attività - commenta Claudia Masini -. La risposta è stata al di sopra di ogni aspettativa. Il contributo dei fotografi ha permesso di creare una nuova occasione per valorizzare Pescia, un omaggio a tutti quegli esercenti che, con il proprio lavoro, portano avanti la storia e la bellezza del territorio. Voglio ringraziare Paolo Biagini e Chiara Tredici, per l’importante collaborazione offerta. Al termine del pomeriggio, dopo la premiazione, abbiamo dato la possibilità a tutti di acquistare le foto in mostra; la cifra raccolta verrà interamente devoluta all’associazione Il sorriso di Elisabetta Onlus. Siamo rimasti molto soddisfatti - conclude -. La cosa che mi è piaciuta più di tutti è stato il fatto che le persone hanno capito il messaggio: conoscere e valorizzare le nostre attività e fare beneficenza".

Emanuele Cutsodontis