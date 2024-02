Lavori in via delle Cartiere: "Situazione preoccupante"

Poco meno di due mesi fa, l’11 dicembre, hanno preso il via i lavori per realizzare i marciapiedi in via delle Cartiere. L’intervento, necessario, vista la pericolosità di quel tratto di strada per i pedoni, è finanziato con i fondi del Pnrr; fin dall’annuncio, però, si sono alzate le polemiche: la associazioni di categoria legate alle cartiere di Villa Basilica hanno presentato anche un ricorso al Tar.

Il cantiere a la sua conduzione continuano a preoccupare; il centrodestra pesciatino, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Fiducia, ha presentato un’interrogazione firmata da Giacomo Melosi (FdI) e Antonio Grassotti (Fiducia). "Il cercare una soluzione che potesse mettere d’accordo Comune e Cartiere ci ha visto da subito impegnati e adesso ci sono giunte voci sul mancato rispetto dei termini contrattuali ed in particolare sul mancato rispetto degli orari di lavoro e delle pause concordati – esordiscono – per questo, convinti che una tale situazione possa portare ad ulteriori azioni avverso il comune intraprese dalle associazioni legate alle cartiere, nonché possa rappresentare un pericolo per la sicurezza di automobilisti e operai, ci ha spinto a chiedere delucidazioni al sindaco per capire se corrisponda al vero quanto appreso e quali misure di controllo intendano adottare".

Il cantiere sembra essere meno ingombrante del previsto, sembra che i mezzi pesanti riescano a passare anche durante i lavori, per questo il centrodestra chiede se "l’ordinanza di chiusura della strada può essere sospesa, rendendola efficace solo qualora sia oggettivamente impossibile come nelle due strettoie e con l’ausilio di movieri garantirne il transito in sicurezza– concludono Melosi e Grassotti –riteniamo doveroso che il comune intervenga per garantire il corretto svolgimento dei lavori tenendo conto sia della sicurezza dei cittadini che delle necessità delle attività produttive del territorio".

Emanuele Cutsodontis