Lavori al Ponte del Marchi. Via libera al rifacimento

La sua chiusura venne ordinata il 23 agosto del 2018, in seguito alla segnalazione di un cittadino ai vigili del fuoco. Il sindaco di allora, Oreste Giurlani, firmò l’ordinanza con cui vietava "il transito veicolare, con eccezione dei pedoni, lungo il Ponte del Marchi, per misure urgenti a salvaguardia della incolumità pubblica".

Oltre cinque anni dopo, l’odissea di quel ponte sembra, finalmente, avviata alla conclusione. La struttura è importante per alleggerire il traffico su viale Europa e facilitare lo scorrimento delle auto provenienti da Lucca e dirette a Montecatini, Uzzano e Buggiano. Non sarà un intervento semplice né veloce. Importante la cifra necessaria per la sua realizzazione: serviranno poco meno di due milioni di euro, dei quali 300mila erano stati stanziati dalla precedente amministrazione comunale; 450mila, invece, da quella diretta da Riccardo Franchi (nella foto). Il restante, un milione e 200mila, arriverà, invece, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il programma Nextgenerationeu dell’Unione Europea, pensato per la ripresa economica dopo l’epidemia Covid.

La provincia di Pistoia aveva predisposto un bando di gara, al quale hanno risposto 257 aziende e imprese provenienti da tutta Italia. Alla fine, è risultata vincitrice del bando, aggiudicandosi quindi l’intervento, la ditta Cantieri srl di Afragola, in provincia di Napoli. L’impresa ha già preso in carica il cantiere: la prima cosa da fare è lo spostamento dei cosiddetti sottoservizi: le condutture dove passano gli allacci per l’energia elettrica e le tubazioni dell’acquedotto saranno provvisoriamente allocate sotto un cavalcavia di servizio.

Il nuovo ponte del Marchi, in base al progetto, non avrà più la pila centrale e vedrà rafforzate le due pile rimanenti e l’impalcato. In questo modo sarà reso più sicuro dal punto di vista idraulico. Sarà ricoperto da un manto di acciaio Cor-Ten, che presentando caratteristiche di elevata resistenza sia alla corrosione che alla resistenza meccanica, ne garantirà la solidità. Il ponte rimarrà a senso unico, ma verrà allargato, in modo da dotarlo di percorsi sia pedonali che ciclabili in entrambe le direzioni. Saranno completamente rifatti anche parapetti e terrazzini; anche questi saranno realizzati in acciaio Cor-Ten, mantenendo però il design attuale, a mattoni rossi. Prevista anche una propria illuminazione.

Emanuele Cutsodontis