L’attività della polizia municipale. Nel 2024 elevati 1.749 verbali

Oltre 1700 multe su un territorio di circa 9mila abitanti. È il bilancio del 2024 dell’operato della polizia municipale di Pieve a Nievole nel corso del 2024 di cui l’amministrazione comunale "esprime soddisfazione – come fa sapere – per la capacità di garantire un presidio costante del territorio a tutela della sicurezza dei cittadini". In particolare l’anno scorso sono stati inflitti 1.749 verbali per violazioni al Codice della strada e in particolare si tratta di multe a 15 veicoli senza assicurazione e 139 sanzioni, di cui 3 sospensioni perché veicoli già sanzionati per omesse revisioni. Sono state inoltre elevate 132 multe per omessa cintura di sicurezza, e 6 sanzioni per guida senza lenti.

Tra i dati rilevati ci sono anche quelli sugli incidenti, che pare siano addirittura diminuiti rispetto al 2022. In quell’anno infatti erano registrati 75 sinistri mentre nel 2024 il numero è sceso a 45. L’operato della Polizia Municipale non si limita alla sicurezza stradale. Da quanto emerge dal rapporto della municipale infatti nel 2024 sono state elevate 66 sanzioni per violazioni di altra natura, nell’ambito delle molteplici funzioni svolte dagli agenti della polizia locale e dal 12 settembre scorso, in collaborazione con gli ispettori ambientali, è stato intensificato il contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti, con 21 sanzioni notificate.

"Ogni giorno l’amministrazione lavora per rendere Pieve a Nievole un luogo sempre più sicuro e vivibile per tutti i cittadini – fanno sapere dall’amministrazione Diolaiuti –. Lo facciamo con i servizi e con la cura del territorio, ma anche un controllo efficace è necessario".