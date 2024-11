Larcianese in missione. Obiettivo primato solitario

La nona giornata del girone A di Promozione inizia questo pomeriggio (ore 14.30) con l’anticipo importantissimo della Larcianese che sfida in trasferta il Marginone con l’obiettivo di incamerare altri tre punti e prendersi così per una notte la leadership solitaria della classifica. Mister Cerasa per questa gara molto probabilmente non potrà utilizzare il trequartista Filippo Ferraro, fermo ormai da una decina di giorni per un infortunio muscolare, e per il solito motivo anche il giovane attaccante classe 2005 Mattia Carrara. Nella lista dei convocati rientra dopo quasi otto mesi il centrocampista Gianmarco Sarti, che ha recuperato dal grave infortunio al ginocchio.

Domenica le altre sfide, sempre alle 14.30. Non tira una bella aria nello spogliatoio del Valdinievole Montecatini che si prepara a ospitare la Lampo Meridien per un derby che si preannuncia molto interessante. La squadra di mister Fabbri vuole rialzare la testa dopo lo scivolone di domenica scorsa a San Giuliano, dove dopo un ottimo avvio ha dovuto capitolare restando così relegata nel gruppetto della zona bassa della classifica. " A San Giuliano abbiamo fatto un primo tempo stratosferico – ha commentato il trainer biancoceleste –, siamo andati in vantaggio per primi poi errori ineccepibili ci hanno condannato alla resa. Gli errori devono servire per non essere ripetuti, ma ne stiamo commettendo troppi, bisogna giocare tutti e due i tempi e non uno solo. La squadra c’è e deve dimostrare il suo valore, purtroppo dobbiamo giocare con la rosa rimaneggiata a causa di infortuni ma chi scende in campo sa cosa deve fare, serve umiltà e concentrazione non possiamo fare altri regali altrimenti buttiamo tutto alle ortiche con la classifica che di certo non sorride, avanti a testa bassa se vogliamo risalire la corrente". Per quanto riguarda la formazione della Lampo Meridien, l’unico assente sarà il giovane difensore Notarelli.

In campo anche Intercomunale Monsummano e Casalguidi. La squadra gialloblù va a giocare in casa del Firenze Ovest che non sta vivendo un ottimo momento, vista la classifica deficitaria, ed i tanti mutamenti che sta vivendo la sua rosa, che da poche settimane è guidata dal nuovo allenatore Giuseppe Creanza. Portare a casa un buon risultato, permetterebbe ai ragazzi di Benesperi di rimanere nella zona medio-alta della classifica. Allo Strulli di Monsummano invece arriva invece il Viaccia. Anche per la squadra pratese si può fare lo stesso discorso fatto per il Firenze Ovest. L’Intercomunale di mister Fanucchi è quindi obbligato a fare bene, per conquistare la prima vittoria di questo campionato e poter abbandonare l’ultimo posto in classifica.

