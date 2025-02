Lamporecchio al cinema: "Il ritorno che volevamo"

Nell’accogliente sala del Teatro comunale di Lamporecchio, lunedì 27 gennaio è stato proiettato film intitolato ’L’ultima volta che siamo stati bambini’. L’occasione è stata la ricorrenza della ’Giornata della memoria’, ma è intenzione dell’amministrazione comunale continuare con questa esperienza cinematografica, un modo per dare un ulteriore servizio culturale ad una popolazione sempre attenta ed esigente. È presto ancora per dire che a Lamporecchio è nato un nuovo cinema, ma la strada per arrivare a questo obiettivo è stata presa con decisione e volontà dalla nuova amministrazione di Anna Trassi.

L’assessore alla cultura Serena Bavuso ha accolto con entusiasmo la risposta di pubblico avuta alla prima proiezione del film del regista Bisio: "Già in campagna elettorale avevamo questa idea, è un sogno di potere permettere alla gente di andare al cinema a Lamporecchio. Un modo di condividere una passione, dei contenuti culturali in un luogo aggregativo. Come Comune stiamo lavorando per rendere la sala del teatro ancora più accogliente, con luci adeguate, proiettore di ultima generazione e audio che possa permettere un sonoro ottimo per la platea. L’intenzione è quello di programmare un film da proiettare in una sera a metà della settimana. Non abbiamo altre scelte perché i week-end, fino al mese di giungo e lo dico con orgoglio e soddisfazione, sono tutti occupati da spettacoli teatrali già programmati da tempo. Questa è la dimostrazione – conclude l’assessore Bavuso – che vogliamo offrire un ventaglio di iniziative culturali, da tenersi nel Teatro, sempre in un numero maggiore e di qualità, che possano soddisfare le richieste dei cittadini".

Lunedì alla proiezione del film la gente ha risposto molto bene all’iniziativa per la ’Giornata della memoria’, ma come hanno detto tanti cittadini, il cinema a Lamporecchio è un’esperienza da coltivare nel tempo. Diventa importante la scelta e la programmazione dei film.

In passato, per tanti anni, in piazza Lamarmora, era aperto il cinema Berni. Purtroppo fu costretto, nei primi anni Ottanta, alla chiusura. Da allora, escluso qualche proiezione, da cineforum, non è stata più vissuta a Lamporecchio, una simile esperienza.

Massimo Mancini