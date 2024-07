L’ala Aminti chiude il roster della Fabo

Il dodicesimo uomo del roster della Fabo Herons Montecatini per il campionato di Serie B Nazionale 2024-2025 è ancora un altro under. Dopo l’ingaggio dei giorni scorsi del play Giannozzi gli Aironi hanno infatti ufficializzato l’acquisto del giovane prospetto Matteo Aminti, un’ala-centro del 2005 proveniente dalla Virtus Siena, squadra con cui si è messo in mostra in Serie B Interregionale, oltre ad essere una pedina fondamentale della formazione Under 19 Eccellenza. Aminti, ala forte di 197 cm che può giocare anche sotto canestro, è il tassello che va a completare l’organico a disposizione di coach Federico Barsotti.

F. Pal.