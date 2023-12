Ladri armati di marsupio: "schermato"

Mettevano la carta stagnola all’interno dei loro marsupi per nascondere la merce rubata e sfuggire ai dispositivi antitaccheggio. Emergono nuovi particolari sui due ladri sudamericani, ora in carcere, arrestati dagli agenti del commissariato di Montecatini, grazie a un poliziotto libero dal servizio che è riuscito a farli cogliere in flagranza di reato. La coppia, una decina di giorni fa, si è resa responsabili furto di un paio occhiali, in un negozio d l centri, per un valore di circa 700 euro. Il proprietario se ne era accorto solo a fine serata, dopo che i malviventi so erano allontanati. Per questo aveva richiesto l’intervento della volante: in quell’occasione, durante il sopralluogo, erano state acquisite delle immagini che ritraevano i due impossessarsi degli occhiali immettendoli dentro un marsupio, poi risultato schermato. Grazie alle immagini acquisite, i due sono stati identificati dagli agenti.

In seguito, la coppia si è ripresentato all’ingresso negozio. Ma sono stati subito riconosciuti ed è stato impedito loro l’ingresso. Il proprietario ha richiesto l’intervento della volante. Un agente del commissariato, che si trovava nella zona, libero dal servizio, riconoscendo i due soggetti, li ha seguiti a distanza a piedi fino alla Boutique Bonvicini, in corso Matteotti. Nel frattempo, ha segnalato la loro posizione. I malviventi sono usciti dal negozio con due borse rigonfie. Immaginando che avessero commesso in altro furto, li ha continuati a seguire, fino a che, sopraggiunti anche gli altri agenti, ne ha bloccato uno e l’altro, datosi alla fuga, è stato fermato subito dopo. I ladri sono stati perquisiti ed all’interno dei loro borselli, anche questi schermati, rinvenivano le magliette appena trafugate, del valore di circa 400 euro.

Da.B.