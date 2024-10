La T Tecnica Gema si inchina a Ruvo di Puglia

La Crifo Wines Ruvo di Puglia risulta fatale anche a La T Tecnica Gema Montecatini: dopo aver battuto la Fabo Herons i pugliesi espugnano anche il PalaCarrara e infliggono la prima sconfitta stagionale ai leoni termali. Chiarini prova a far capire subito chi comanda, D’Alessandro lo imita e dopo 2’ è 5-0 La T Gema. L’attitudine difensiva dei Del Re boys infastidisce anche Ruvo. Solo triple per i leoni termali: dopo quella di Chiarini in avvio arrivano i centri da dietro l’arco di Toscano e D’Alessandro per il primo allungo rossoblù (15-8). Ruvo torna ad un possesso di distanza con un mini-break a firma Jackson e Lorenzetti ma i 6 punti complessivi della coppia Savoldelli-Di Pizzo regalano un buon margine ai padroni di casa alla prima sirena.

Al netto del libero di D’Alessandro per tecnico fischiato a Rajola Montecatini segna solo da dietro l’arco: a metà secondo periodo La T Gema è 7/11 da tre ma i pugliesi non sono da meno e dopo essere scivolati a -8 piazzano un terrificante 16-0 di parziale e prendono il comando delle operazioni. Termali che faticano tantissimo nel pitturato e che in difesa non sono più efficaci come nei 10’ iniziali: saranno 31 i punti segnati dalla Crifo Wines nel secondo quarto, con Chiarini e Savoldelli a limitare i danni dalla lunetta per il 40-44 con cui si va al riposo lungo.

Partita che si conferma maschia anche al rientro dagli spogliato. Le percentuali calano, ma la bomba di Isotta fa male ai rossoblù. Passoni riprende per un attimo i pugliesi prima che Moreno indovini la tripla del nuovo +3 Ruvo. Gli ospiti tornano a martellare dalla lunga distanza, La T Gema resta aggrappata con le unghie e con i denti al match ma il fallo ingenuo di Acunzo su Jackson costa il nuovo -5. Un’altra persa sanguinosa di Toscano fa scappare la Crifo Wines, in due minuti poi succede di tutto, con Jackson espulso e Lorenzetti e Giorgi che spendono il quinto fallo. Con il roster ridotto all’osso i pugliesi riescono comunque a reggere l’urto: sul -4 a 11 secondi dalla fine Chiarini fa 1/2 a cronometro fermo, non sbaglia invece i liberi della sicurezza Moreno.

Filippo Palazzoni