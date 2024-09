La soddisfazione di Niccoli:: "Così risorge tutto il quartiere"

Un esempio virtuoso di riqualificazione urbana. Sono tutti d’accordo nel dare questa definizione del nuovo supermercato Eurospin inaugurato ieri mattina in via Primo Maggio. Orgoglioso di questa neonata attività il sindaco Marzia Niccoli che ci ha tenuto a organizzare, in accordo con la gestione, un evento inaugurale. "Un esempio da seguire – ha commentato il primo cittadino – con lavori eseguiti in tempi record. È un progetto davvero di grande impatto ambientale e sociale. Veder risorgere un’area come questa, abbandonata da tempo, è motivo di soddisfazione per l’amministrazione comunale. Il quartiere rinasce e di vivacizza".

Dello stesso avviso il consigliere regionale Marco Niccolai: "Un modello di imprenditoria illuminata. Non posso che complimentarmi". Federica Fratoni, anche lei consigliere regionale, ha sottolineato come questo progetto sia nato da "un buon dialogo tra amministrazione comunale e imprenditoria. Faccio i complimenti a Marzia, che conferma le proprie capacità politiche. Questa realtà commerciale rilancerà l’intero territorio". Un esempio che dovrebbe essere seguito anche da altre realtà della Valdinievole, in primis anche per l’ex Kartos a Montecatini. "Verissimo – concorda Fratoni – ma non è così semplice. Le amministrazioni fanno la propria parte ma occorrono imprenditori interessati e abili".

Massa e Cozzile, con l’apertura del nuovo Eurospin, va ad arricchire il già ampio parco di attività commerciali presenti sul territorio comunale. "Questo nuovo supermercato – dice ancora Niccoli – va a soddisfare le esigenze dell’area di Margine Coperta. La collocazione è perfetta, il progetto funzionale con i vari ingressì e un parcheggio enorme. Hanno fatto prestissimo a tirare su il complesso, ringrazio Eurospin e mi congratulo per la professionalità".

