La scuola che cresce. Istituto Iozzelli di qualità. Ora è centro Cambridge

Grande festa con ospiti internazionali mercoledì pomeriggio all’istituto Iozzelli di Monsummano che ha ottenuto una certificazione linguistica internazionale. Circa cinquanta studenti del comprensivo di Cintolese si sono presentati alle autorità locali durante la cerimonia di premiazione. A consegnare le pergamene di merito è stato il noto presentatore sportivo Adam Grapes insieme al sindaco Simona De Caro, alla dirigente scolastica Fabiola De Paoli, e a Catherine Anne Jones, centre exam manager del Cambridge Centre di Pistoia e Prato. All’iniziativa hanno partecipato anche numerose famiglie degli studenti insieme agli altri docenti della scuola.

"L’istituto Walter Iozzelli è diventato un centro di preparazione Cambridge grazie alla professoressa Elisa Sorini – fa sapere la collega Mariangela Coppola – che ormai dal 2017 porta avanti con dedizione e determinazione questo progetto, ma questo febbraio, per la prima volta, abbiamo ospitato anche la cerimonia di premiazione degli alunni che hanno conseguito un diploma di livello Starters e Key nell’anno scolastico 2022/23". Un traguardo per nulla scontato quello della certificazione linguistica per un piccolo istituto come quello di Monsummano. "La scuola secondaria -ha fatto sapere la dirigente scolastica – è una scuola proiettata verso il futuro, che forma studenti preparati per le successive sfide della vita sia in campo scolastico che lavorativo. Il corso Cambridge rientra tra i corsi inseriti nella "Piccola Università", progetto pioniere della scuola secondaria che da anni lavora sulle conoscenze e sulle competenze dei propri alunni. Ma, al di là dei tanti riconoscimenti che il nostro istituto ha ottenuto e continua ad ottenere anche a livello nazionale, l’orgoglio e la commozione che traspare dai docenti di questa scuola, arriva dai volti gioiosi dei ragazzi che rappresenta per il team Iozzelli, la ricompensa per il lavoro che quotidianamente svolge".

Parte attiva nella organizzazione della giornata sono state anche le famiglie. "Vorremmo ringraziare anche il neonato Comitato dei Genitori Walter Iozzelli – ha chiosato la professoressa Coppola – che ci ha aiutato nella preparazione della festa. Quello che abbiamo celebrato mercoledì non è un traguardo banale".

