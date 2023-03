La scrittrice Sara Magnoli insieme agli studenti della media "Giusti"

Alla scuola media Giuseppe Giusti e alla parrocchia della frazione Le Case tutti i ragazzi hanno potuto incontrare una delle più importanti scrittrici italiane di narrativa per le giovani generazioni, Sara Magnoli. Reduce dal successo di vendite degli ultimi due libri gialli, Dark Web e Fuori dal branco, l’autrice ha potuto interagire in diversi momenti attraverso domande e approfondimenti, con gli studenti della stessa scuola media. In particolare al mattino i ragazzi delle classi prime e seconde hanno potuto fare domande e chiarire ogni dubbio circa la trama, i personaggi, la composizione dei libri di Sara Magnoli, mostrando inoltre tutti i lavori prodotti (One pager, disegni, copertine rivisitate, bag books).

Gli alunni delle classi terze, assieme ai propri genitori, hanno dato vita alla sera a un vero e proprio laboratorio di scrittura creativa, dove ciascuno ha potuto misurare le proprie capacità di scrittore. Gli incontri, finanziati dal comitato dei genitori e dallo stesso istituto scolastico, rientrano nelle attività del Progetto Lettura della scuola. Quest’anno si è voluto puntare l’attenzione, attraverso la lettura dei libri di Sara Magnoli e in particolare di Dark Web e Fuori dal branco, all’educazione alla legalità: i volumi hanno permesso di approfondire in modo concreto i rischi dell’utilizzo del web da parte degli adolescenti e le problematiche legate alle baby gang delle città.

Sara Magnoli vive in provincia di Varese. E’ giornalista e laureata in Lingue e Letterature straniere moderne all’Università di Milano. Ha sempre avuto una passione per la scrittura e le storie thriller e noir. Fin dalla prima elementare faceva il giornalino di classe e a dieci anni ha scritto il suo primo libro giallo: otto quaderni a righe scritti fitti fitti, con 150 personaggi che ancora possiede da qualche parte.