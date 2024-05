La Salute: rilancio di un polo benessere

"Sentir dire da chi vuole governare Montecatini che la cura idropinica e le Terme sono superate è un sacrilegio e noi non possiamo permettere che ciò avvenga, anzi riteniamo di dover dare a questo argomento priorità, sia negli investimenti che nella promozione". Non usa mezzi termini il candidato a sindaco Alberto Lapenna per introdurre uno degli argomenti più cari alla sua lista Montecatini al Centro: le terme. "Questo elemento naturale – fa sapere Lapenna – ci ha resi noti ed anche urbanisticamente siamo costruiti per esaltare tale caratteristica avendone tutti gli archetipi: parco, viale della passeggiata, luoghi di svago e di cura. Gli stabilimenti termali, che ne sono i luoghi funzionali, nel passato, oltre a luogo di cura, attiravano turismo di qualità e rendevano meta elitaria i nostri luoghi. Abbiamo pensato a diversi progetti per i singoli stabilimenti al fine di mantenere l’importante riconoscimento ricevuto". Poi punta i riflettori sul progetto per La Salute. "Lo stabilimento La Salute dovrà trasformarsi in un luogo di culto del benessere per il quale l’architetto Cesare Dami ha realizzato un progetto di recupero". Secondo il progetto di Dami, che per le piscine evoca il polo Asmana di Prato, proposto da Lapenna "deve essere attivato il binomio acqua-benessere con un parco acquatico basato su piscine, anche non termali, e con uno spazio commerciale".