La richiesta di Confcommercio:: "Iniziare i lavori in via Buonarroti"

Dopodomani, giovedì, il sopralluogo della ditta che farà i lavori in via Buonarroti a Buggiano. A comunicarlo è il sindaco Daniele Bettarini che è in costante contatto con la Provincia e che ha seguito da vicino la situazione prima della chiusura imposta nelle ultime settimane. La notizia lascia pensare che i lavori sulla strada dovrebbero essere imminenti. La via era stata chiusa per motivi di incolumità pubblica il 26 ottobre e potrà essere riaperta dopo gli interventi di riasfaltatura che garantiranno una sicurezza che al momento nella strada non è garantita, viste le condizioni della stessa. Il sindaco Daniele Bettarini aggiorna così sulla situazione: "Giovedì 16 novembre ci sarà il sopralluogo della ditta su via Buonarroti, quindi i lavori sono imminenti. Sono in contatto con la Provincia e l’8 novembre avevo parlato di 7-10 giorni all’inizio dei lavori, dunque, a meno di un evento di maltempo che ostacoli l’intervento, partiranno all’inizio della prossima settimana". Una rapidità di intervento che anche Confcommercio è tornata a chiedere con una nota molto precisa: "I lavori su via Buonarroti a Buggiano devono partire al massimo entro l’inizio della prossima settimana – scrive Confcommercio - e le opere di asfaltatura non possono superare i tre giorni. Le attività hanno già sofferto abbastanza: la Provincia faccia in fretta". Un intervento rapido già chiesto dall’associazione in ottobre. "Da allora però – si legge nella nota – nulla è cambiato. Nel frattempo, il traffico circostante è andato completamente in tilt e in moltissimi, esasperati, hanno rinunciato a passare dalla zona. Questo ha determinato un danno tuttora enorme per le attività, che hanno visto progressivamente dissolversi la clientela abituale. È una ferita al commercio locale che non può essere tollerata ulteriormente".

Il sindaco Bettarini commenta: "Il sopralluogo di giovedì ci dice che siamo vicini alla soluzione della vicenda. I lavori dovrebbero durare 2 o 3 giorni".

Valentina Spisa